Buscan a una joven desaparecida en Paraná: afirman que la raptaron

La desaparición de una joven misionera de 20 años ha generado conmoción luego de que trascendieran escalofriantes detalles de su último contacto con sus padres.

Se trata de Michelle Melany Schendelbek, una adolescente oriunda de la ciudad misionera de Wanda que podría estar secuestrada en Paraná, de acuerdo a lo informado por El Territorio.

De acuerdo al relato de los familiares de la joven, la última comunicación fue desde la capital entrerriana para contar que la tenían drogada y privada de su libertad.

“Pa, estoy en Entre Ríos, me ponen suero ¡Ayuda!”, fue el último mensaje que envió a su padre la joven. Esto desató la desesperación de los familiares de la adolescente, quienes hicieron la denuncia ante la sospecha de que fue captada por la fuerza por alguien que la llevó hacia Entre Ríos y la mantiene cautiva y víctima de una red de trata de personas.

Gente, buenas noches. Michelle es prima mía, vive en Wanda, Misiones, fue secuestrada y su último contacto fue desde Paraná donde dió aviso a su papá que estaba en Paraná, que la tenían drogada. Al parecer es una red de trata. Agradezco difusión, todo sirve en estos momentos pic.twitter.com/sYe1SvVmKW — Guainita (@LeeooFerreyra) 16 de junio de 2019

Su padre Miguel Schendelbek relató: “Desde el jueves por la tarde no la volvimos a ver, nos enviamos mensajes de texto a las 16 y después a la noche del mismo día me llegaron más mensajes de Whatsapp en los que aseguraba que estaba bien. Pero ella no los escribió, estoy seguro porque conozco los términos que utiliza y cómo abrevia las palabras. No eran de ellas y se los mostré a la Policía en Wanda”.

También agregó que, ya en la madrugada del viernes, “a las 2.30 volví a recibir mensajes y sí fueron de mi hija porque eran cortitos y precisos: ‘Hola pa, ayuda pa’, ‘Entre Ríos, en Paraná’, ‘Suran gris’, ‘me ponen suero’, ‘un hombre alto, paraguayo’, ‘casa de madera’. Después no se volvió a contactar más. No paramos de enviarle mensajes y llamarla y fuimos hasta Paraná a realizar la denuncia”.

No sólo ante la Policía entrerriana amplió la denuncia Schendelbek: también sumó presentaciones ante la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura y se encendieron las alertas y protocolo para investigar el presunto delito de trata de personas e intentar ubicar la vivienda donde podría estar privada de su libertad la joven misionera.

"Tengo esperanza y fe en que aparezca con vida, tanto acá en Misiones como las fuerzas de seguridad de Entre Ríos fueron muy atentos con nosotros y comenzaron a actuar de inmediato. Estoy convencido de que la van a encontrar o que se va a escapar”.

En cuanto a los primeros pasos investigativos, el rastreo del celular apuntó a la zona, Paraná, como punto posible en que se encuentre Michelle. La línea de telefonía sigue activa, por lo que suponen que puede estar apagado el celular, pero continúa emitiendo señal y rebote de antena.

Miguel aseguró que “ella no tenía motivos para escapar de nadie. Lo único raro que noté, antes de que desapareciera, fue que repetía sus ganas de eliminar su cuenta de Facebook. Dijo que alguien la acosaba, la molestaba y tenía miedo. Cuando comencé a buscarla le consulté a dos amigos de ella y me dijeron lo mismo, pero no pudieron precisar quién era esa persona”.

Otras hipótesis

Si bien hasta el momento nada fue descartado por los pesquisas, las averiguaciones indican que Michelle compró unos zapatos el jueves a la tarde y después se fue a la terminal de Wanda. Siempre sola, pagó un pasaje a Córdoba y abordó la unidad sin inconvenientes.

Algunos testimonios indican que la joven no se bajó en Entre Ríos y siguió el viaje normalmente. Además, los familiares recibieron un aviso de que la joven fue vista en otra provincia.