Una médica del hospital Paroissien de Maipú fue atacada por la hija de una paciente tras lo cual Ampros, el gremio de los profesionales de la Salud, salió a expresar su preocupación por las crecientes situaciones de violencia en efectores públicos y exigir más seguridad.

Las víctimas del ataque que se conoció hoy fueron dos doctoras de la guardia del nosocomio, una de las cuales fue agredida de forma verbal mientras que la otra sufrió directamente una paliza.

La agresora fue una mujer que el miércoles llevó a su madre al hospital por una dificultad respiratoria. Consternada, la médica golpeada relató: “Al llegar a la Guardia, a la señora le hicieron una primera revisión porque manifestaba que tenía dificultades respiratorias. Sus signos eran normales. Luego la hice pasar a uno de los consultorios”.

“Como la hija no dejaba de gritar, la señora lloraba y le dije que le iba a hacer bien desahogarse. Traté de contenerla mientras mis compañeros llamaban al 911. Cabe destacar que la seguridad privada se quedó en la puerta y mientras auscultaba a la señora, desde atrás sentí que la hija me tomó el cabello y desde arriba con fuerza, me tiró contra el escritorio. Caí sentada al piso. Gracias a que el 911 venía en camino y los dos guardias del hospital y el efectivo policial entraron al consultorio, esto no terminó peor. Como consecuencia de los golpes, tengo tumefacción en el brazo, hematoma en la pierna y rectificación cervical”, añadió.

“La difícil situación socioeconómica empeorará las condiciones de atención y la relación médico-paciente, en un contexto en el que cada vez hay más pacientes que se atienden en el sector público, las presiones de los profesionales son cada vez mayores y también la cantidad de pacientes que cada uno tiene en su lista diaria”, remarcó Claudia Iturbe, secretaria adjunta de AMProS.

Concretamente, AMProS solicitó a Seguridad, Salud y municipios, mejoras específicas y contundentes. A nivel de ejemplo, la licenciada Claudia Iturbe relató que ediliciamente, hay ingresos a los edificios que marcan restricciones, pero cualquiera puede pasar. Por otro lado, el gremio pidió que el efectivo policial que está en una garita fuera del efector, ingrese dentro de cada hospital o centro de salud, de manera que pueda prevenir o reaccionar rápidamente ante un suceso como este.

Debido a lo desbordante de la situación, una de las principales propuestas de los profesionales es que se coordine un equipo de salud mental para contener a los profesionales afectados. “Las médicas siguieron trabajando a pesar de la agresión, y habiendo sufrido de stress post traumático”, expresó el doctor Daniel Jiménez, secretario gremial de AMProS.