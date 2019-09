Avalan el pedido de captura de un exespía acusado de trata

La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento con prisión preventiva del ex espía de la SIDE Raúl Martins como supuesto líder de una banda dedicada a la explotación sexual de mujeres y le ordenó a la jueza María Romilda Servini que libre una orden de captura internacional dado que se encontraría radicado en México, informaron hoy fuentes judiciales.

Los jueces de la Sala I del tribunal de apelaciones avalaron el procesamiento a Martins, confirmaron el embargo por 10 millones de pesos y le indicaron a la jueza que avance con lo que dispuso en julio, cuando ordenó “su prisión preventiva a nivel nacional y, una vez que quede firme, librar el requerimiento de extradición”.

Martins está acusado de liderar una “organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres, mediante la implementación de locales comerciales catalogados como bar/café/whiskería desde el día 10 de noviembre de 2010 hasta el día de la fecha”, recordaron los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en el fallo.

Uno de los elementos con los que Martins había intentado atacar el fallo en el que se dispuso su procesamiento fue que, como no había sido relevado del secreto que debe guardar por su condición de ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)-, se había visto afectada su defensa.

“Resulta irrelevante, toda vez que el hecho atribuido no guarda vinculación alguna con la tarea que desempeñó el nombrado en esa agencia”, le respondieron los jueces al planteo de nulidad formulada por la defensa del ex espía.

Uno de los locales donde mayores pruebas se recabaron de la explotación sexual estaba ubicado en Juan B, Justo al 5300 de la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionaba un prostíbulo que operó a lo largo de los años bajo distintas denominaciones (“American Woman, “Hot Area” o “My Time”).

“Recuérdese que en el lugar se hallaron mujeres que ejercían la prostitución, determinándose a su vez el trato existente entre ellas y los responsables al frente del local –Leandro Taboada y Mario Ozán-“, recordaron los jueces en el fallo con el que también confirmaron los procesamientos a esos dos acusados.

De acuerdo a la investigación judicial, la titular de ese local era la madre de Raúl Martins y al frente del consorcio de propietarios estaba su hijo Ariel.

A lo largo de la investigación, en más de una oportunidad la jueza Servini envió exhortos a México para que Martins comparezca ante el juzgado y en el fallo con el que lo procesó directamente dejó abierta la posibilidad a dictar su captura internacional una vez que fuera confirmado por instancias superiores.