Ataque a Yadón: "Lamento lo que está pasando", dijo la esposa de un imputado

La esposa de Juan Jesús Fernández, dueño del Vokswagen Vento desde donde se efectuaron los disparos que mataron al diputado nacional Héctor Olivares y al asesor Miguel Yadón, aseguró hoy que su marido "es incapaz de hacer algo malo" y que lamenta "mucho todo lo que está pasando" con su familia.

Se trata de María del Carmen Cano Carmona, también madre de Stefanía Fernández Cano, quien se refirió esta mañana en diálogo con Radio Mitre a la detención de sus familiares por el hecho ocurrido el jueves último en la Plaza de los Dos Congresos.

"Mi hija vive con sus hijos y su marido, es una mujer de su casa y no molesta a nadie, es muy buena persona", dijo.

La mujer agregó que su esposo "también es muy buena persona, es incapaz de hacer algo malo" y que "se equivocó en salir ese día con los amigos: "No sabía lo que hacía, él no mató a nadie, simplemente se asustó y por eso no ayudó al señor", explicó en referencia a Yadón.

"Lamento mucho todo lo que está pasando, sólo pido que Dios haga su justicia divina", finalizó.