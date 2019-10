Así fueron los 5 días de Nahir Galarza en el calabozo: "No pude dormir"

Nahir Galarza, la joven entrerriana que se encuentra cumpliendo una condena de prisión perpetua por asesinar de dos disparos a su novio, contó cómo fueron sus días en el calabozo luego de que la sancionaran por sacarse fotos y publicarlas en redes sociales junto a su compañera de celda.

La joven pidió perdón ante las autoridades penitenciarias y prometió no volver a cometer el mismo error. Nahir fue sancionada y pasó cinco días incomunicada en un calabozo húmedo y oscuro sin su radio, sin sus libros y obviamente sin su celular.

Por el episodio del celular, Nahir fue sancionada con 10 días de calabozo. Pero su abogado logró que el castigo se redujera a la mitad a partir del pedido de disculpas.

“La pasé mal, pero no me quedó otra que soportar ese encierro, de un lugar muy chiquito, oscuro, que abrían dos veces por día. Fue un día que duró cinco días. A diferencia de la celda, donde me entretengo o hablo con mis compañeras, en el calabozo solo tuve tiempo para pensar, me costó dormir y ni soñé”, le contó Nahir a una compañera, según consigna el periodista Rodolfo Palacios en Infobae.

"No lo dice porque no quiere quedar como víctima, pero el primer día la tuvieron sin comida. Y el lugar era de un metro por dos metros. Creo que le tienen bronca porque todo lo que hace trasciende y quisieron darle un castigo ejemplar”, contó un allegado a Nahir.



Nahir Galarza (20) publicó varias fotos desde la cárcel

La joven entrerriana ya estuvo involucrada en varias polémicas, por lo cual sus allegados aseguran que buscará bajar el perfil y refugiarse en los libros, en la escritura y en sus estudios de psicología.