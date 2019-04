Apareció muerto el médico desaparecido en Salta

Desde ayer era buscado con desesperación Pablo Navarro, un médico de 43 años que protagonizó un accidente automovilístico el lunes a la noche en la localidad salteña de Coronel Moldes. Hoy fue encontrado sin vida en las inmediaciones de donde se había encontrado el auto volcado que el médico conducía.

Mercedes Lagoria, esposa de Navarro, dijo que el hombre salió alrededor de las 8 de la mañana para dejar a su hijo en la escuela y que media hora después le mandó un mensaje diciendo que realizaría un trámite en la ciudad de Salta. Luego intercambiaron un par de mensajes más hasta las 17, cuando le envió el último, donde decía que ya se había desocupado.

La mujer intentó infructuosamente contactarse con su marido tras este mensaje y a las 20 se comunicó con la secretaria de su consultorio, quien le dijo que no había concurrido.

Esta situación motivó que llamara al 911 y horas más tarde se tomó conocimiento de que el auto que conducía Navarro fue localizado volcado sobre ruta nacional 68, a la altura de la curva de Osma, pero sin nadie en el interior.

De las tareas de rastrillaje realizadas hoy, se localizó el cuerpo sin vida en las inmediaciones. El cuerpo fue encontrado a dos kilómetros de la ruta nacional 68, lugar del vuelco.

“Salió a las 8 de la mañana, lo llevó a mi hijo a la escuela y de ahí se fue al PAMI a hacer una capacitación y supuestamente salía a las 15:45. Pero a esa hora me mandó un mensaje diciendo que se quedaba un rato más y salió 16:30, me dijo que estaba en camino y no llegó nunca. Cuando pasaron dos horas me preocupé. Lo llamaba y no me atendía y me saltaba el contestador, después le llegaron los dos tildes y después ya era un solo tilde”, contó la mujer a Informate Salta.