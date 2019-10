Alumno de 14 años cayó de un segundo piso y está grave

Un adolescente de 14 años cayó del segundo piso del colegio privado al que asistía, y está internado en grave estado.

Según indicó el portal TN.com.ar, los primeros móviles de la Policía de la Ciudad, Bomberos y el SAME empezaron a llegar a la escuela Elisa Harilaos ubicada en San Pedrito al 1300 cerca de las 10.35 de la mañana de ayer. El alumno había caído en un patio interno del establecimiento y tenía una herida grave en la cabeza y lesiones en las piernas.

En medio de la conmoción y el hermetismo por lo ocurrido, todavía no hubo una versión oficial al respecto. Autoridades del Instituto dijeron que "no tienen en claro qué fue lo que pasó" y no quisieron dar mayores detalles. Si bien el caso se investiga como una posible tentativa de suicidio, no descartan aún que el alumno fuera víctima de bullying.