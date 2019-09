Luego de conocerse la condena de 32 años de prisión para Dionisio Elmelaj (57) por el homicidio (agravado) de Emir Cuattoni (15), los familiares del joven se mostraron satisfechos por la sentencia, aunque visiblemente conmovidos por todo el proceso que debieron atravesar durante los últimos tres años.

Tanto la madre de Emir, Farida Anís, como su padre Marcelo, dialogaron con la prensa una vez dictado el fallo, y coincidieron en que "se hizo justicia". Sin embargo, Farida dijo que su hijo "ahora es un ángel" y que "no se lo devuelve nadie".

"Cómo dijo él (por Elmelaj) antes de la sentencia, que le daba lo mismo si le daban uno, diez, quince, o treinta años, a mi también, porque a Emir no me lo devuelve nadie", agregó entre lágrimas Farida.

Luego, y mostrando la foto del joven asesinado, expresó: "Mi negro, el negro de mierda al que él le pegó un tiro, es un ángel, siempre fue un ángel".

El padre de Emir, por su parte, destacó el hecho de haber conseguido justicia y que haya un condenado por el crimen de su hijo. "Se los dije a mis hijos desde el primer día, que iba a ir al frente y que lo iba a encontrar. Les cumplí a mis hijos acá y le cumplí a él (por Emir)".

Además, destacó que era muy importante llegar a la verdad, ya que pudieron "enseñarle a la familia" que la justicia se puede encontrar por el camino que corresponde.

"En este camino muchas veces por dolor o por tratar de acompañarme, muchas personas me preguntaban por la justicia por mano propia, y yo les decía que no, que Emir no era un asesino y ninguno de mi familia lo iba a ser", cerró Marcelo.