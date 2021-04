Llevó una prostituta a un hotel: no le pagó, la golpeó y quiso asfixiarla con un precinto

Un joven de 22 años acordó con una trabajadora sexual acudir a un hotel para mantener relaciones, pero una vez allí el cliente no solo no le quiso pagar, si no que comenzó a golpearla e intentó matarla con un precinto plástico que le colocó en el cuello.