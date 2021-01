"Ya me cansé del miedo": el duro relato de una joven acosada por su ex

"Ayúdenme, por favor", reza el mensaje que llega a la redacción de MDZ, y es la puerta para asomarse a la dura historia de una chica que se animó a decir basta. Valentina Pereyra (23) vive en la zona del barrio Sarmiento (Godoy Cruz): aunque se separó de su ex hace años, dice que el sujeto la sigue amenazando.

Valentina está harta de tener miedo, por eso comparte su experiencia. "Quiero que la Justicia me escuche, ya hice tres denuncias y este tipo me sigue acosando", explica. "Y no quiero que ninguna otra mujer tenga que pasar por esto".

Refiere que el infierno la fue rodeando de a poco. Un noviazgo, una hija de ambos. Luego la oscuridad. "Casi sin que me diera cuenta, él empezó a celarme por todo. No podía usar falda ni pantalones cortos. Después no podía salir de mi casa porque llamaba al teléfono fijo para controlar que estuviera ahí. Si íbamos en moto, yo no tenía permitido mirar a los costados. Llegado un momento, ni siquiera salíamos a ningún lado porque él me decía que yo 'me hacía la linda'".

"Vi la cara de mi hija mientras él me estaba ahorcando y decidí ponerle punto final"

Valentina quería liberarse, pero al principio tenía dudas. No sólo respecto a la reacción del joven, sino ante el hecho de mantener sola a su hija, que hoy tiene 5 años.

"En 2017 me golpeó e intentó ahorcarme, y la carita que puso mi nena mientras pasaba eso me convenció de poner un punto final. Y pude. Hoy a mi beba la mantengo yo. Tenemos una casita en la que no nos falta nada", se enorgullece la muchacha.

El problema es que en vez de aportar la cuota alimentaria, su ex la sigue molestando.

Acosador

De continuar con esa actitud, el hombre podría terminar tras las rejas. Sin embargo insiste. "Dos veces ha incumplido la prohibición de acercamiento que le han puesto", relata la entrevistada.

Valentina destaca que desde que se separaron hubo episodios especialmente tensos. "En 2019 salí de un quiosco y me lo encontré esperándome. Me dijo que me quería matar, yo le saqué una foto y llamé a la Policía. Pero necesito que me tomen en serio para que esto se termine". ¿Están esperando que me mate?, escribió Valentina en una de sus denuncias.

Por el stress y la cantidad de trámites que implica esta situación, recientemente la víctima se tuvo que pedir unos días en su trabajo. "Anda este tipo merodeando. En el barrio, en mi laburo, en los lugares que frecuento. Por suerte ahora pusieron un rondín policial en mi cuadra. Y necesito que esto termine. Estoy decidida a no callarme más", cierra Valentina.