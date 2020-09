Habló el periodista agredido en Chaco: "Intentaron matarme"

El cobarde ataque a Luis Mancini, un comunicador y dirigente político que estaba haciendo su programa en una radio de Chaco, ya es noticia nacional. Tras la paliza, el hombre salió a explicar su situación en los medios y dejó al descubierto una feroz interna que divide al peronismo en esa zona.

De hecho, Mancini es el presidente del PJ local. Por eso se interesó particularmente en los manejos que hacen los parientes de Julio Paredes, el también justicialista intendente de Villa Río Bermejito. El miércoles, cerca de las 11, Mancini estaba hablando de esos asuntos frente al micrófono cuando varios patoteros ingresaron al estudio y casi lo matan.

El ambiente de Villa Río Bermejito suele estar caldeado, casi como el clima chaqueño. El anterior intendente, Lorenzo Heffner, fue destituido por graves sospechas de corrupción e incluso pasó un tiempo tras las rejas.

Desde 2018, el que manda en la intendencia es Paredes, adversario de Mancini. “Me quisieron matar -confirmó Mancini-. Si no me ayudaban los vecinos me habrían matado (...) Paredes quiere callarme porque no quiere terminar preso como Lorenzo. Pero no me van a callar”, opinó el maltrecho comunicador durante una entrevista que le concedió a Infobae.

Todavía permanece en una clínica donde intenta recuperarse de la colección de golpes que le propinaron. Y no es la primera vez que causa incomodidad en la política local: también mantiene una web en la que viene difundiendo sus investigaciones.

Tremenda golpiza recibida por un periodista en la provincia del #Chaco



Luis Mancini, Pte del PJ de Villa Río Bermejito recibió un ataque sorpresa mientras conducía su programa radial.



Hay 2 detenidos: el secretario de Obras Públicas, César Gavilán y su hermano Ramón. pic.twitter.com/b0V953gziE — Avellaneda Real (@AvellanedaReal) September 18, 2020

Estafas con el IFE

Paredes y Mancini se llevan mal desde hace mucho. Ocurre que Paredes alcanzó la intendencia apoyado por un sector del peronismo que está alejado de la facción de Mancini.

Ahora, este último denuncia que en la ciudad se están armando importantes tongos con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). De ahí que le enviaran lo que él calificó como una "patota municipal" que le dejó la cara casi irreconocible a fuerza de trompadas.

El hombre permaneció casi un día en terapia intensiva, con un efisema pulmonar, traumatismo de cráneo y de tórax. Y afirma que sabe perfectamente quiénes lo atacaron.

La Justicia ya tomó cartas en el asunto. La fiscal Raquel Maldonado investiga el hecho y gracias a las cámaras de seguridad hay fuertes indicios sobre la identidad de los agresores.