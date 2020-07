¿Cómplice de violaciones? La acusación contra la esposa del "Chacal"

En 2009, Cecilia se animó a denunciar los abusos que padeció desde su infancia, fruto de los cuales tuvo 7 hijos con su propio padre. Esta mañana la saga tuvo un nuevo capítulo, porque la esposa del "chacal", Norma Ortubia, fue detenida bajo la imputación de haber sido participe necesaria por acción u omisión del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo, en un número indeterminado de hechos y en concurso real.

¿Qué significa eso? Que para el fiscal Gustavo Stroppiana el delito no podría haberse concretado sin la colaboración de la acusada. Como viene relatando MDZ desde hace semanas, no solo es imposible que Ortubia no supiera acerca de lo que padecía su hija, sino que es probable que propiciara ese infierno. Así se desprende de los diarios personales que la víctima logró redactar para dejar testimonio de lo que le pasó (ver Los diarios del infierno...).

"Convivían en la misma casa, y los hijos de Cecilia -consecuencia de las violaciones- eran tratados por los adultos como si fueran sus hermanos. Está claro que había una anuencia", comenta Cristian Vaira Leyton, quien junto a Agustín Magdalena representa legalmente a la víctima.

Tiempos distintos

Los abusos se perpetraron durante décadas, y cada vez que los vecinos comenzaban a dudar, la familia se mudaba de barrio. Vivieron en Dorrego y en la Cuarta. Cecilia quedó embarazada de su padre solo un mes después de tener su primera menstruación. Y en total, fueron siete partos.

"Si Ortubia no hubiera cooperado, el crimen no habría sido posible"

Fuentes allegadas a la causa creen que hubo denuncias previas, pero "se cajonearon". Tal vez esas omisiones tuvieron que ver con que la madre de Cecilia trabajaba en el Poder Judicial.

De hecho, luego de la imputación y encarcelamiento del "chacal" Armando Lucero; la madre no fue alcanzada por la Ley. Debió pasar más de una década para que se la señalara como posible partícipe de lo ocurrido. En 2018, Cecilia decidió hacer una segunda denuncia, esta vez contra Ortubia, bajo la idea de que "si ella (su madre) no hubiera cooperado, el crimen no habría sido posible".

En esta segunda etapa se concretaron pericias para verificar las secuelas sobre la víctima, que hoy ronda los 43 años. El abogado Magdalena apunta: "se han comprobado daños cognitivos y la ausencia de la figura protectora que debería haber sido su mamá". Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton, abogados de la víctima.

Una larga pelea

Armando Lucero falleció en la cárcel. Para los querellantes, ahora es el turno de que se haga Justicia con su esposa. Como partícipe necesaria, Ortubia arriesga una pena de entre 8 y 20 años de prisión, aunque con los agravantes podría ser sentenciada a cuatro décadas tras las rejas.

Una cosa es segura. En los próximos meses los mendocinos verán el desenlace de uno de los casos más aberrantes en la Historia de la provincia.

