Brasil: difunden una "lista negra" de periodistas

El diputado brasileño Douglas García, miembro del Partido Social Liberal (PSL) -que fue la plataforma de Jair Bolsonaro para llegar al Poder- habría entregado recientemente a la Policía una lista que incluye a centenas de periodistas, activistas, trabajadores e intelectuales y los acusa de "terroristas".

García integra el parlamento del estado de San Pablo y es miembro del "Movimiento Conservador". En la misma línea ideológica se ubican los hijos del presidente Bolsonaro, que a su vez son la cara más visible de un fenómeno que se extiende hacia diversos entornos y está polarizando fuertemente al país vecino.

Siguiendo la línea que trazó hace unos días el mandatario norteamericano Donald Trump, este legislador considera que quienes están cerca del grupo Antifas -apócope de "antifascistas"- deben contarse en las filas del terrorismo urbano. En sintonía, habría presentado a las autoridades un dossier en el que se marca, uno por uno, la identidad de muchísimos "sospechosos", especificando datos personales y hasta hábitos.

Tras la filtración por parte de Anonymous, el legislador salió a responder que el texto que se dio a conocer -donde figuran cientos de hombres y mujeres vinculados al progresismo- no coincide con el que él entregó a las autoridades. "En los datos que yo entregué no hay mujeres ni personas que no estén en el estado de San Pablo", se atajó.

Pero teniendo en cuenta sus antecedentes -se lo señala como divulgador sistemático de fake news- son muchos los que no le creen.

Peligro

El jueves por la noche, la Cooperativa Comunicacional Sul (Santa Catarina) pidió a los medios internacionales que difundan el conflicto ya que sus miembros temen por su integridad.

"Se han divulgado muchas de nuestras informaciones privadas. Esto puede llegar a que te golpeen por la calle, a perder trabajos o ser execrado con el rótulo de terrorista", advirtió un colega de ese medio en diálogo con MDZ.

El domingo, este clima tenso tendrá otro nudo crucial, porque habrá una importante movilización contra el gobierno.