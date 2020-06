Policías irrumpieron en su casa, la violaron y ahora no hay constancia de su denuncia

Una mujer que descansaba en su casa junto a su marido sufrió un violentísimo episodio de abuso policial ya que tres efectivos de la Policía de Tucumán irrumpieron en la vivienda y la violaron en su propia habitación pero, además del abuso, luego en la comisaría donde contó lo sucedido no quisieron tomarle la denuncia y cuando finalmente lo hizo no le dieron constancia.

El hecho habría sucedido el miércoles pasado por la noche, cuando la víctima, identificada como Roxana Monteros, estaba en su casa descansando con su marido hasta que varios policías de la localidad de Lastenia ingresaron al cuarto de la pareja, sacaron al hombre afuera y comenzaron a abusar de la mujer.

"Yo gritaba por lo que me estaban haciendo, eran tres policías y empezaron a tocarme, estaba aterrada", contó Roxana Monteros a Crónica, quien también agregó que mientras era sometida otros policías intentaban tirar otra puerta de su casa para ir en busca del resto de su familia.

La pesadilla no terminó allí ya que al otro día, cuando fue a denunciar lo sucedido en una comisaría de Banda del Río Salí, el policía que la atendió le dijo que no lo haga. "Me juró que él se comprometía a que no me iban a molestar más. Yo estaba enojada, insistí hasta que me tomaron la denuncia", pero a pesar de eso en la comisaría nunca le dieron una constancia.

La puerta de su habitación por la que entraron los policías

Monteros volvió a la comisaría para pedir constancia de la denuncia y no obtuvo respuestas, mientras tampoco hay custodia para ella ni restricciones para los abusadores. "Abusaron de mí y se fueron tranquilamente. Quiero que esto se haga público, que si les pasa algo a mis hijos o a mí se sepa que hago responsables a las autoridades policiales", aseveró la mujer.