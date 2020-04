Agredieron y amenazaron a un enfermero en Córdoba

Enrique Caucota, un jujeño de 46 años que trabaja como enfermero pediátrico en la provincia de Córdoba, fue increpado y golpeado por un vecino, quien lo amenazó de muerte y le exigió que se mudara.

El ataque se registró el domingo a la noche, cuando Caucota volvía del trabajo y se cruzó con un vecino frente a la pensión donde vive. "Se sacó el barbijo y me agredió verbalmente. Me dijo que me vaya, que iba a infectar la pensión. Estaba por responder y me dio una trompada en el rostro, me tiró contra la pared y me siguió pegando", contó el enfermero agredido.

El enfermero jujeño ya venía siendo hostigado por el agresor, quien lo había amenazado por el riesgo de contagio de Covid-19. "Anda tranquilo y se lo ve haciendo compras. En la comisaría me dijeron que yo me tengo que ir de la pensión, eso es lo que me da bronca", contó Caucota.

"Yo tengo miedo por mi vida, porque me dijo que me golpearía y me mataría. Ya me golpeó, ahora parece que están esperando que me mate para hacer algo", se lamentó el enfermero jujeño.

“La gente de salud está poniendo el pecho por todo lo que está pasando y muchos nos agreden de esta manera. Yo trabajo aquí en Córdoba y voy construyendo de a poco mi casa en Jujuy. La mayoría de mis hermanos son enfermeros. Toda mi familia está preocupada por todo esto que me está pasando”, concluyó el hombre, que se mudó a la casa de una prima para evitar nuevas agresiones.