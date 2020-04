Se cayó un ascensor con 3 personas en Las Heras

Cuando uno sube a un ascensor hace una apuesta con el destino. Porque la verdad es que nadie se pone a revisar el mecanismo completo cada vez que sube o baja. Esta tarde, Mariana (34) y Andrea (24) Sicilio, junto a Marisa Bazán (52) casi pierden esa apuesta. Quisieron movilizarse y el aparato se vino abajo con ellas adentro.

El hecho ocurrió en la calle Moreno 2692 de Las Heras. Al escuchar el ruido, una vecina llamó al 911 y se presentaron los bomberos y una ambulancia.

Las tres mujeres cayeron desde un primer piso. La médica Alicia Frites observó que las víctimas del accidente tenían golpes varios. Andrea, de hecho, tenía fractura expuesta del tobillo izquierdo, es decir que un hueso le sobresalía.

Las tres mujeres fueron trasladadas: Mariana y Marisa a la Clínica Santa Isabel y Andrea al Hospital Español. Según comprobaron los bomberos, el ascensor se desprendió por un desperfecto mecánico.

Los decesos en elevadores no son del todo comunes. Se han hecho, no obstante, algunos estudios al respecto. Y el accidente más frecuente no es la caída de la caja, sino la apertura de las puertas cuando adelante está solamente el vacío. En esos casos, los pasajeros avanzan hacia una verdadera trampa mortal.