Asesinaron esta mañana a un joven en una riña en Guaymallén

Luciano Fabián Sosa, de 26 años, fue asesinado en la mañana de este domingo, tras una riña en Guaymallén.

El hecho ocurrió, según fuentes policiales, a las 6.15 aproximadamente, en el interior del barrio Nebot, de ese departamento.

Dos jóvenes que serían hermanos, A. C. de 18 años y C. C. de 19 años, fueron detenidos por el homicidio.

Según pudo investigar la Policía, todo sucedió cuando se mantuvo una riña entre sujetos conocidos. Sosa falleció en el lugar por una herida de arma de fuego en el cuello y otra en el tórax.

Los dos jóvenes aprehendidos por el hecho serían los autores. Uno de ellos tiene una lesión en la mano.

Por otro lado, familiares del joven muerto intentaron incendiar la vivienda de los aprehendidos.

Intervino en el hecho la Oficina Fiscal N° 9, de la Comisaría 9° de Guaymallén.