El duro cruce del padre de Julieta Silva con un periodista

Un hecho bastante particular se dio en el departamento de San Rafael. Andrés Silva, padre de Julieta Silva, la chica que atropelló a su pareja y lo mató, amenazó a un periodista con "pasarle por arriba con el auto". El comunicador realizó la denuncia correspondiente.

El hecho ocurrió cuando la defensa de Julieta Silva pidió la prisión domiciliaria para cuidar a sus hijos. El periodista se encontraba cubriendo la audiencia cuando Andrés salió y lo amenazó.

"Estábamos esperando en el lugar y yo estaba con el camarógrafo. Estaban los padres de Genaro (el chico fallecido en el 2017) y también el papá de Julieta. En un momento me acerqué para saludarlo y le pregunté por la audiencia", comenzó contando Ariel Jalley, periodista de Canal 6 de San Rafael.

Con una postura desafiante, Andrés Silva les habría dicho lo siguiente a los comunicadores que se encontraban haciendo guardia: "Todos ustedes hicieron jugo con lo que le pasó a mi hija. Son unos morbosos".

El comunicador le quiso hacer unas preguntas, pero Andrés Silva le respondió: "Me dijo que donde me viera me iba a pasar por arriba, que me iba a cagar a trompadas".