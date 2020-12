Una joven denunció a un enfermero por abuso y los familiares le dieron una paliza: "Me hizo bajar..."

Un enfermero de la Unidad de Pronta Atención (UPA) del barrio platense de Los Hornos, fue golpeado por el novio y familiares de una adolescente de 18 años, tras conocer que intentó abusar de la joven cuando se fue a aplicar una inyección, informaron hoy fuentes judiciales.



El hecho ocurrió en la tarde del sábado en el centro de salud ubicado en 153 y 66 de la capital bonaerense y quedó registrado en el Gabinete de Delitos contra la Integridad sexual de la DDI La Plata.

#LaPlata Una joven de 18 años denunció que un enfermero del UPA de Los Hornos (66 e/ 151 y 153) se propasó con ella cuando le pidió que le aplique una inyección. Los familiares, furiosos, lo agarraron a trompadas. La víctima se desmayó en la entrada al establecimiento pic.twitter.com/PoO68KDmQb — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) December 6, 2020

En su denuncia, la víctima contó que fue atendida alrededor de las 20, luego de una espera de unos 20 minutos y destacó: "me hicieron pasar por el consultorio 1, me atendió un enfermero cuya edad rondaría entre los 30 y 40 años".



"Me hizo bajar primero el pantalón y luego la bombacha, le pregunté si era necesario y me dijo que si no lo hacía no me la podía aplicar. Me empecé a sentir mareada, quise salir pero me bloqueó la puerta hasta que logré escapar y en la puerta me esperaba mi novio y me desmayé", narró la denunciante.

La golpiza pic.twitter.com/XY9ZrFmOHI — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) December 6, 2020

Un par de horas más tarde, el novio de la adolescente volvió al centro asistencial acompañado por su papá y familiares de la joven, buscaron al enfermero y lo golpearon, lo cual quedó registrado en las cámaras del lugar. El hecho está siendo investigado por la policía y la fiscalía de turno, agregaron las fuentes.