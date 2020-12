Caso Florencia: dos errores del Estado que llevaron a su muerte

La muerte de Florencia Romano (14) conmociona a Mendoza y seguramente trascenderá las fronteras provinciales. En ese sentido, habrá que estar atentos a no convertir la noticia en "otro ejemplo más de lo peligrosas que pueden ser las redes sociales". Porque según avanza la investigación del Ministerio Público Fiscal, queda en evidencia que existieron posibles errores institucionales que derivaron en el triste final que se conoció ayer.

La falta más evidente tiene que ver con una llamada al 911 que se produjo el sábado a las 18.58 y que pedía auxilio porque estaban golpeando a una persona. Se cree que era un vecino o vecina del pasaje Berra que escuchaba los gritos desesperados de Florencia. El operador del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) -que ya fue identificado- desestimó la llamada. Y a Florencia la mataron.

Si se conserva un mínimo de honestidad intelectual, es imposible no preguntarse si habrá otras llamadas que se desestiman y que no saltan al escrutinio público simplemente porque la víctima no termina muerta, como pasó acá. Existe una investigación en curso sobre lo ocurrido con aquel pedido de auxilio. Pero aún cuando se diluciden las responsabilidades, habrá que analizar si se está atendiendo como corresponde a las mujeres que piden seguir viviendo.

El segundo episodio inquietante lo relató José, el papá de Florencia. La chica desapareció el sábado. El domingo, al ver que no regresaba a casa, la familia decidió ir a la fiscalía de Rodeo de la Cruz (Guaymallén) a poner la denuncia. Según su versión, no se la tomaron porque "no había personal" por ser día feriado.

La denuncia se terminó radicando, de acuerdo con lo que cuenta José, el lunes por la tarde. Unas cuarenta y ocho horas después de la desaparición de la chica. Y como cualquier investigador sabe, los primeros dos o tres días son fundamentales para resolver cualquier homicidio.

Sí: las redes sociales introducen en la vida cotidiana de los menores algunos riesgos. Pero si la llamada al 911 hubiese sido respondida, Florencia estaría viva. Esa inacción estatal debería estar en el eje del debate.

Protestas

Para hoy se ha convocado a varias marchas en diferentes puntos de la provincia. La que promete ser más numerosa es la que comenzará a las 18 en el kilómetro 0 de Ciudad.

La movilización no llega desde la nada. Desde hace días las mendocinas se han dado cita en plazas y redes sociales reaccionando ante este caso, que por varios motivos se convirtió en uno de los hechos de sangre más relevantes del 2020.