Jubilado que mató al ladrón: las pruebas que podrían darle la libertad

En julio, el caso de Jorge Ríos (71), un jubilado que mató a balazos a uno de los asaltantes que había ingresado a su casa, se convirtió en noticia nacional y despertó ácidas discusiones sobre el concepto de "justicia por mano propia". Tras el incidente, Ríos quedó detenido, acusado de homicidio agravado, aunque luego le otorgaron la domiciliaria. La noticia es que este jueves sus abogados defensores informaron que las pericias sobre los videos de aquella noche demuestran que el hombre efectuó los disparos dentro de su casa. Es decir que podría considerarse que actuó defensa propia ante el ataque de los intrusos.

"Hoy terminaron los análisis de videos (del que se conocía y uno nuevo), y los peritos concluyeron que Don Jorge no le disparó al ladrón fuera de su casa y ni siquiera le apuntó. No hay retroceso (blowback), no hay movimientos del cuerpo ni llama o luz por deflagración", comentó Fernando Soto, quien junto a Marino Cid Aparicio está representando a Ríos.

En una de las secuencias más conocidas de aquella madrugada se ve a Ríos muy cerca del delincuente que perdió la vida. Por momentos parece que hiciera un gesto similar a "apuntar".

¿Fue así? ¿Lo remató? Soto dice que esa teoría se cae porque no se ven explosiones ni retroceso en la mano del jubilado. Mirá:

Caso del jubilado que mató al ladrón en Quilmes. El fiscal Ariel Rivas no pedirá la prisión preventiva de Jorge Ríos. Tomó en cuenta la edad del jubilado, 71, y su estado de salud. Ríos seguirá procesado por homicidio agravado por uso de arma. pic.twitter.com/PvHhE5BVMS — Mauro Szeta (@mauroszeta) July 29, 2020

Los defensores anticiparon que en breve podrían pedir el sobreseimiento de Ríos. "Vamos a esperar la última pericia de microscopio electrónico para detectar disparos a corta distancia. Pero aunque existan, todos los disparos fueron en la casa, no en la calle", recalcaron.

Ríos suele repetir que aquella jornada "le arruinó la vida", ya que ha recibido amenazas por parte de allegados al ladrón muerto y no ha podido retornar a su hogar.