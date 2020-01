Degenerado de Las Heras: por qué la Justicia no puede avanzar contra el hombre

Entre el martes y el miércoles, se viralizaron dos videos en los que se ve a un hombre fotografiando a distintas mujeres por debajo de sus faldas y polleras en dos comercios de El Algarrobal, en el departamento de Las Heras.

Una de las víctimas del hombre lo denunció en la Unidad Fiscal de Violencia de Género y ahora la Justicia mendocina deberá determinar si se trata de un delito penal o si lo que hizo el acusado es sólo una falta contravencional. Para resolver esta disyuntiva, la fiscal Mónica Fernández Poulet ha solicitado una serie de medidas de prueba que serán claves para establecer la situación procesal del hombre.

Inicialmente, la postura predominante en la Justicia mendocina es que se trata de una contravención, por lo cual al "degenerado" le correspondería una pena menor por su repudiable accionar, que podría ser una multa, trabajos comunitarios o hasta algunos días de arresto.

Consultada al respecto, la abogada especialista en violencia de género Carolina Jacky le explicó a MDZ por qué la conducta del "degenerado" es una simple contravención. "La gente se confunde entre abuso y acoso sexual. El abuso sexual está en el Código Penal, pero el acoso no, no es un delito penal. Es una contravención en Mendoza, aunque hay provincias que no lo tienen incorporado ni en sus códigos contravencionales", precisó la letrada.

En este sentido, Jacky indicó que la joven denunciante debió haber ido a un Juzgado de Faltas a presentar la denuncia y no a la Fiscalía de Violencia de Género, donde inicialmente no quisieron tomarle la denuncia. "A la víctima la tendrían que haber orientado en lugar de no tomarle la denuncia; la tendrían que haber acompañado al lugar correspondiente o tomársela y pasarla a donde corresponda", explicó la abogada.

Por último, la especialista en violencia de género sostuvo que la joven podría accionar contra el acusado en el ámbito civil, donde podría demandarlo por daños y perjuicios. "Lo que podría hacer es iniciar un juicio por daños y perjuicios contra este hombre por el daño moral que le produjo el acoso sexual y embargarle sus bienes", completó Jacky.