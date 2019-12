Aberrante: "Manoseé a mi hija, pero qué va a ser"

Un hombre de Merlo, Buenos Aires confesó a través de Whatsapp que había abusado de su hija, para luego darse a la fuga.

"No te voy a negar que manoseé a mi hija pero cuando me di cuenta ya era tarde. Abusarla no la abusé pero ya sé que manosearla es violación. Pero bueno, qué va a ser. La Justicia vendrá, no voy a negar que la manoseé. No sé qué me pasó por la cabeza pero bueno", dice el hombre en la indignante confesión.

La joven víctima fue quien hizo conocer el abuso: "Mamá, mientras vos te ibas a comprar, a colgar la ropa o a tirar la basura, papá me manoseaba y me hacía tocarle sus partes. Metía sus manos por debajo de mi ropa y yo no podía contar nada porque me dijo que iba a matar a todos y yo tenía mucho miedo. Solo me hizo eso, no llegó a lastimarme".

La madre, en tanto, indicó que el atacante "era mi esposo hace 12 años, el padre de la nena. Era violento, vivía gritando, se enojaba por todo, me maltrataba a diario y hasta llegó a pegarme. Sin embargo, nunca imaginé que iba a hacerle algo así a nuestra chiquita".