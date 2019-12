Balearon a dos turistas en Puerto Madero

Dos turistas extranjeros resultaron heridos de bala esta mañana, uno de ellos de gravedad, cuando transitaban por el barrio porteño de Puerto Madero y aparentemente fueron asaltados por motochorros, informaron el titular del SAME y testigos del hecho.



El hecho ocurrió alrededor de las 11 a metros de la puerta del hotel Faena, situado en Marta Salotti 445, cuando dos hombres fueron interceptados por asaltantes en moto y en medio de un forcejeo terminaron siendo baleados.



Crescenti detalló que el SAME recibió el alerta a las 11.04 y que al llegar se encontraron con un hombre de 35 años “con un impacto que le había entrado por la axila derecha y le había alcanzado el tórax”.



“Lo llevamos al (Hospital) Argerich, su estado es grave, presenta heridas de consideración porque ha tenido derrame de sangre”, afirmó Crescenti, quien agregó que el otro herido, de 28 años, recibió una herida en el muslo que no le tocó la arteria femoral.



Personal del hotel no brindó información sobre lo sucedido ni si los heridos son huéspedes que se alojaban allí. En tanto, una testigo que se identificó como Florencia dijo que llegó al lugar poco después del hecho.



“Yo estaba paseando al perro, veo que en la esquina del Faena había mucha gente y había una persona en la puerta del hotel que la estaban asistiendo”, contó la mujer.



Agregó que “según los vecinos, una moto pasó, les quiso robar y los baleó” y que luego llegaron al lugar tres ambulancias para asistir a las víctimas.



Por el hecho, interviene la Prefectura Naval y el juzgado de instrucción de turno, que ordenó relevar las cámaras de seguridad de la zona para obtener datos de los atacantes y hacia donde escaparon tras el hecho.