La Justicia ordenó a una mendocina abstenerse de injuriar a su ex pareja en Facebook

El Tribunal de Gestión Asociada de Mendoza ordenó a una mujer a borrar las publicaciones que realizó contra su ex pareja en su página de Facebook y que se abstenga de realizar publicaciones injuriosas, informaron hoy fuentes judiciales.



Mónica Beatriz Molina (50) debió borrar por orden de la justicia toda publicación en su página de Facebook que tenga algún tipo de referencia hacia su ex o su nueva familia y abstenerse a referirse a todo el núcleo familiar de forma directa o indirecta.



“Lo que dictó la sentencia es por un lado la obligación de borrar las publicaciones y, por otro, abstenerse en el futuro de referirse a ellos de forma directa o indirecta”, explicó la abogada especialista en derecho informático, Bárbara Peñaloza, defensora del hombre acosado por su ex pareja.



Peñaloza, además, señaló que “este caso lo que tiene de particular es una acción muy nueva que es “acción preventiva de daño” que en Mendoza está regulada desde el 2018, y la sentencia es muy importante en ese sentido de cómo se usa esa acción”.

El año pasado, Molina, fue condenada a pagar una multa económica por injurias en las redes sociales y ahora la justicia volvió a ordenarle que se abstenga con estas prácticas, caso contrario deberá pagar una multa diaria.

Sobre esa condena la abogada precisó que "en este caso teníamos un antecedente donde ya había una sentencia penal, así y todo existieron publicaciones posteriores donde lo único que se utilizaba eran hashtag, pero que previamente habían sido utilizados con nombre y apellidos”.

Molina se separó de su ahora ex pareja hace un tiempo, luego comenzaron los acosos a su ex cuando este contrajo matrimonio y fue la actual esposa quien se acercó a la justicia y denunció los acosos hacia su familia.

“Con esta sentencia, que es muy válida, el resultado que se obtiene justamente es que analiza el contexto en que se vierten estas injurias o donde se está provocando el daño, y toma en consideración que no es necesario que se mencione con nombres y apellidos ya que el contexto previo se puede advertir que se refiere a ellos y el daño se está produciendo”, explicó la letrada.



Molina habló hoy con una radio Nihuil y dio una versión del hecho: “Yo he reclamado durante siete años una cuota alimentaria para nuestra hija, mientras el señor ostentaba una vida llena de lujos”.



“He sufrido violencia de género, mi hija y yo, tengo en mi cartera una perimetral hacia mi hija y hacia mí”, concluyó Molina, quien dijo que ya eliminó todas las publicaciones de su página como lo solicitó la Justicia.