Muchos todavía lamentan el desencuentro que se produjo este fin de semana entre Víctor Legrotaglie y Diego Maradona. La foto de los dos ídolos era el sueño del hincha; y para conocer realmente cómo fueron las cosas, desde MDZ Radio nos comunicamos telefónicamente con Carina Legrotaglie, la hija del astro mendocino, para que nos cuente los pormenores.

"A mi me llamaron el jueves en la mañana para invitarnos desde el hotel. De hecho un hincha de Gimnasia me avisó que le habían pedido mi teléfono porque venía Maradona y quería encontrarse con mi papá", comenzó contando la mujer.

"Luego del llamado del hincha, efectivamente me llamaron desde el hotel y me dijeron que invitaban a mi padre y a su familia a estar allí. Lo invitaron a almorzar y le dieron una habitación. Yo les dije que sí, que no teníamos problema en llevarlo".

"El viernes volvieron a llamarme y me dijeron que Maradona llegaba a las 8 de la tarde. Fuimos igual. Llegamos a la mañana y en el hotel nos atendieron muy bien. Tuvimos un almuerzo hermoso", siguió Carina.

"Cuando llegó Maradona, como había mucha gente, nos comentaron que se había enojado por eso y que subió a su habitación. Nos dijeron que iba a cenar allí y que luego recibiría a mi papá con una sola persona para saludarlo. Allí contesté que no, porque mi papá también es ídolo y no tiene por qué esperar a nadie", comentó la entrevistada.

"Mi papá no está bien de salud, últimamente todas las decisiones que tienen que ver con su persona las tomo yo. Esperamos una hora, y les dije que nos íbamos", explicó.

"Hubiera estado bueno el encuentro para toda la gente, porque estaban todos esperando: habían ido hinchas de Gimnasia a ver a mi papá, querían ver ese encuentro", opinó.

Carina, quien junto a su familia y al Víctor pasó prácticamente todo ese día en el Valle de Uco, explicó que su padre "no está bien: no se dio cuenta de lo que pasó. Por ahí me dicen 'no contés las cosas que le pasan a tu papá', pero yo no tengo problema en que la gente sepa que mi papá tiene Alzheimer. Así es que no se preocupó ni estuvo mal. Lo llevamos porque siempre fue una persona a la cual le gusta atender a todo el mundo y jamás tuvo problema. Le encanta atender a la prensa, hablar con la gente, sacarse fotos. Como yo ahora decido por él, lo llevo a todos lados porque sé que siempre quiso eso".

"Vi la conferencia de prensa de Maradona, y el explicó bien todo. Pobre, a él lo han matado en todos lados, y han dicho cosas horribles. Han insultado a mi papá la gente que es de Buenos Aires, y lo han insultado a Maradona los de acá; y ninguno de los dos tuvo nada que ver. Maradona estuvo muy bien, dijo que mi papá era un gran jugador, y ni sabía que vivía en Mendoza. No se entendió quién fue el que organizó todo. Por supuesto, que creo que quisieron hacer algo lindo y no salió. Entiendo que nadie ha hecho nada de malo. Deben haber pensado que iban a poder estar los dos tranquilos, pero no pasó y salió todo mal".

Escuchá la charla completa con carina Legrotaglie haciendo click aquí.