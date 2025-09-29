Mendoza arranca la semana con vientos intensos e intestabilidad en la cordillera
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un lunes con viento sur moderado en el llano y nevadas en zonas cordilleranas, en un arranque de semana con temperaturas estables.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que este lunes 29 de septiembre Mendoza tendrá un día algo nublado, ventoso y con poco cambio en la temperatura respecto de jornadas anteriores.
La mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 25°. Los vientos serán del sector sur y desde el pronóstico aseguraron que pueden llegar a ser "moderados", mientras que en la cordillera se esperan nevadas durante la jornada.
Cómo seguirá el tiempo en Mendoza
Según el pronóstico el martes el cielo seguirá con nubosidad variable y el ambiente ventoso, con temperaturas que descenderán levemente (mínima de 11° y máxima de 21°).
A mitad de semana llegará un aumento en las temperaturas con una máxima de 27°, acompañadas de vientos del noreste y cielo algo nublado. Ya hacia el jueves, la tendencia se consolidará con un día más cálido: las marcas térmicas se ubicarán entre los 11° y 29°, con cielo mayormente despejado y condiciones estables tanto en el llano como en la cordillera.