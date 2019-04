Mendocino radicado en EEUU dará $2.000 semanales a un comedor sancarlino

Un comedor que comenzó a funcionar hace veinte días en La Consulta, San Carlos, recibió una gran noticia: un mendocino radicado hace 18 años en Estados Unidos se comprometió a donarles 2.000 pesos por semana para sostener ese emprendimiento solidario.

'Amor' es un comedor que comenzó a funcionar el pasado 8 de abril en la casa de Alejandra y Néstor Gómez, ubicada en el barrio Amas de Casas de la mencionada localidad sancarlina. Allí, junto a un grupo de vecinos, los dueños preparan viandas que son repartidas a las personas más necesitadas.

La noticia sobre la noble tarea solidaria de los Gómez llegó hasta Estados Unidos, donde Jorge von Sedtwitz, un mendocino que vive hace 18 años en Nueva York, prometió donar 2.000 pesos semanales al comedor.

"Él es Jorge Von Zedtwitz…un Neoyorquino con alma Sancarlina. Acaba de donar 2 mil pesos semanales para el Comedor Amor. Para Dios no hay fronteras moviendo corazones!”, escribió en Facebook el abogado Daniel Álvarez, quien además es colaborador en el comedor.

Además, según Álvarez, Von Sedtwitz intentará armar una red solidaria entre varias empresas neoyorkinas, muchas de ellas gestionadas por argentinos, para juntar hasta 10.000 pesos todas las semanas destinados al comedor sancarlino.

En comunicación con el portal valletano El Cuco Digital, Jorge explicó por qué decidió ayudar al comedor Amor: “Soy amigo de Daniel y de Graciela (la hermana) a través de Facebook; nos conocemos de ahí del pueblo de mucho tiempo, de toda la vida. Si bien hace 18 años estoy viviendo en Estados Unidos, pues mis lazos con mi gente nos los he perdido nunca, y simplemente lo que trato de hacer en forma anónima es colaborar en lo que yo puedo, aportar un poco las cuantiosas bendiciones que Dios me da todos los días en salud, en cuidar a la gente que amo. Eso no tiene valor para mí”.

Quienes deseen colaborar con el comedor 'Amor', pueden acercarse con mercadería, pan, carne y alimentos todos los días hasta la casa Nº “7” de la manzana “F” del barrio Amas de Casa o comunicarse al número 2622-589243 para coordinar la entrega.