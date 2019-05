Paula Vázquez, la artista que nació allá por el 79, comparte su tiempo entre la pintura y el grabado, pero también entre escenografías, dirección de arte en producciones audiovisuales locales y nacionales, series para tv, cortos cinematográficos y publicidades.

Paula realizó el Profesorado y la Licenciatura en Artes Visuales, con especialización en Grabado en la FAD UNCuyo. En el taller de grabado realizó investigaciones como becaria sobre papel artesanal, para realizar gofrados durante dos años, y al mismo tiempo cursó varios seminarios de la maestría de Arte Latinoamericano. También ha tomado clases de pintura con algunos maestros mendocinos, andando aún entre la abstracción y la figuración.

Nombre y apellido:

María Paula Vázquez.

¿Te dicen?

Pauli, Paulita, Petisa, Polí….todos diminutivos…

¿Por qué?

Por obvias razones.

¿Autodidacta o estudiada?

Me forme en la Universidad, en la Facultad de Artes de la UNCuyo, tuve grandes profesores y maestros, de ellos aprendí mucho en esa etapa y luego he seguido aprendiendo de forma directa o indirecta de artistas que conozco personalmente o través de su obra. Por suerte no se termina nunca esto de aprender. Sigo estudiando porque me encanta y mantiene mis inquietudes en movimiento.

¿Qué es el arte para vos?

Es un lenguaje, complejo tiene muchas aristas, cuando te involucras es como empezar a viajar. Tenés muchos caminos para elegier, a veces se cruzan a veces tenés la posibilidad de estar en dos al mismo tiempo. Casi que te permite vivir en un mundo paralelo, donde todo es posible, y donde todo ese mundo que está en tus pensamientos, convive con la realidad de la vida.

¿Qué expresa?

Un mundo interno, pensamientos, sentimientos, ideas, mi visión del hombre, nuestra naturaleza, lo que somos, nuestras esencias.

¿Cómo nació esta necesidad de expresarte a través del arte?

No lo sé, no sé cuando nació, fue surgiendo y ha ido creciendo con el tiempo. Me di cuenta que era una necesidad cuando empezó a ocupar casi todos mis pensamientos, inclusive cuando estoy complicada para producir. Mi cabeza se llena de ideas, se me van amontonando y necesito organizarme para ir trabajándolas. Porque entre los pensamientos y la obra hay un montón de cosas.

¿Qué sentís cuando pintás?

Felicidad, es el primer sentimiento, hacer lo que me gusta me llena el corazón. Pero una vez que empiezo a trabajar hay una catarata de emociones y sentimientos: muy variados. Ansiedad por terminar, enojos, tristeza, amargura cuando la cosa no está funcionando o no estoy logrando lo que tenía en la cabeza, satisfacción y alegría cuando salió lo que quería o quedó mejor de lo que esperaba. Es buenísimo porque paso por todos los estados de ánimo.

¿Cómo te enfrentás a un lienzo blanco y a un material sin forma?

En la pintura ya tengo algo dando vueltas en mi cabeza una paleta de colores algunas formas. En el grabado es distinto, porque trabajo un boceto previamente y tengo que ver qué técnica o que materiales se van a adaptar mejor a lo que quiero transmitir.

¿Cuál es el primer paso que das en una hoja en blanco?

Me encanta esta parte. Dibujo algo para que arranque. Es el momento de mayor espontaneidad y libertad del proceso.

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

Generalmente sí. Está bueno encontrarse con esos trabajos, a veces vuelven a surgir cosas que dejaste en el camino, y que vale la pena volver a retomar, o lo contrario. Surge la necesidad de explorar otros caminos involucrarse en otras búsquedas.

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

En el camino, tomando decisiones, todo lo que hago para vivir tiene que ver con el arte, todos mis trabajos y mi vida gira en torno al arte, trato sobre todo de no perder la libertad que me brinda esta profesión.

¿Cuál es tu sueño?

Tener un taller grande como un galpón enorme lleno de luz, trabajar en obras gigantes. Un espacio donde se junten muchos artistas y también que sirva como espacio de muestra.

¿Te gusta mostrar lo qué hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Me gusta compartir mi trabajo, es una instancia imprescindible, la obra trasciende la intimidad que tiene conmigo. Por suerte hay muchos circuitos donde poder mostrar la obra y trato de que del marketing se encargue otro. A mi me cuesta mucho, es una energía que me la gasto en el taller, pero he ido aprendiendo, es algo necesario si querés que la obra tome vuelo.

¿Qué te inspira?

La vida cotidiana, todo lo que me rodea, en algún momento va a parar a la obra. Más que inspiración, es le necesidad de trabajar plasmar las ideas que estas miradas generan, se prende un motorcito interior y hay que seguirlo, tengo la convicción que vale la pena hacer lo que me gusta, y eso basta contra viento y marea.

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro? ¿Y cuándo lo empezás?

Soy muy ansiosa y me cuesta manejarlo cuando la energía se va canalizando me voy acomodando. Cuando termino hay satisfacción, pero dura muy poco porque ya estoy pensando en lo que viene.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

Es un tema complicado, en un momento la obra empezó a moverse en un circuito de venta y a partir de ahí ha sido más fácil porque no hay improvisación trato de ser coherente y respetuosa con el contexto.

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista?

No hay diferencia, el valor no solo queda evidente cuando alguien adquiere la obra. Sino también con el público que la disfruta y comparte su experiencia. No es el mismo valor que yo le doy porque claramente el hacedor está involucrado con la obra de otra manera.

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

No tengo un sueño así. Me llena que haya gente que quiera tener una obra mía para disfrutarla todos los días y pague por eso.

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

Muchos. Pero voy a elegir la obra de una artista que me copa que es Cecily Brown, Bandido se llama la pintura.