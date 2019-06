MDZArte: Martín Villalonga, golpes de color

Martín Villalonga, el artista que nació en Buenos Aires y que eligió vivir en Mendoza 38 años más tarde, como fanático de la percusión denota que su obras están hechas de pequeños golpecitos que crean un universo paralelo.

Bastidores encimados, pinturas entrelazadas y cuadros que parecen no tener fin. De eso se trata el arte del polifacética que juega con materiales, formas y color.

Un mano a mano con MDZ Arte a continuación:

¿Autodidacta o estudiado?

Ingrese en la escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón en Bs.As. luego de transitar por diversos profesores. No egrese de la misma debido a la concurrente toma por grupos partidistas. Yo quería ser artista y no militante. En el año 1969 vine a Mendoza a conocer a Victor Delhez quien me orientó en el camino del aprendizaje.

¿Qué es el arte para vos?

Para mí es una ruta que conduce al conocimiento, un medio de expresión que une cuerpo y espíritu , un medio de expresión que busca abrir las puertas a los demás, con el debido respeto hacía los demás. Un aprendizaje que encuentra los limites que te hacen comprender la humildad.

Martin Villalonga

¿Qué expresa?

Expresa pasión. Quizás una utópica forma de querer cambiar algunas cosas. Un deseo por la unidad en las aparentes diferencias, algo que sume y no que divida.

¿Cómo nació esta necesidad de expresarte a través del arte?

Siento que fue algo natural que por cuestiones del azar caí en la pintura y en el dibujo.

¿Qué sentís cuando pintás?

Cuando pinto y/o dibujo siento una fusión de sensaciones y pensamientos que me llevan a algo así como a el estado de meditación.

Martin Villalonga

¿Cómo te enfrentás a un lienzo blanco?

Con la mayor libertad posible.

¿Cuál es el primer paso que das en una hoja en blanco?

El primer paso depende de qué tipo de serie esté transitando, ya que soy un artista ecléctico por naturaleza.

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

Cuando miro mis obras anteriores siempre encuentro algo silogístico.

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

Me propuse vivir del arte cuando nuestros hijos ya no dependían de mis entradas.

Martin Villalonga

¿Se puede?

Y..... anímate.

¿Cuál es tu sueño?

No me gusta tener sueños despierto, me distraen, me parece demasiado pretencioso. Quizá estén implícitamente reflejados en nuestras obras.

¿Te gusta mostrar lo qué hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Sí, me fascina exhibir y a veces es el público el que se exhibe más, sobre todo en el terreno abstracto. Ni idea como nos llevamos con el marketing.

Martin Villalonga

¿Qué te inspira?

Me inspira todo, cualquier momento o cosa , desde la visión retiniana o la otra, quizá el movimiento sea lo que me represente.

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro? ¿Y cuándo lo empezás?

Cuando termino un cuadro siento una combinación de alivio y desconformidad, cuestiones que me invitan al despojo y a la variedad. Cuando lo empiezo siento ganas.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

El valor de mi obra es una variante entre lo que necesito y lo que deseo.

Martin Villalonga

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista?

El mendocino en su mayoría valora mi obra más allá que la adquiera o no ya que vivo y produzco aquí. El turista cuando te visita tiene cierta costumbre adquirida sobre visitar artistas y cierto interés inculcado sobre arte.

Martin Villalonga

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

Si tendría que soñar en donde quiero ver un cuadro mio te diría que en el corazón de la gente.

Martin Villalonga

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

Si tendría que elegir un cuadro para mi casa y que no sea mío o más que uno mío. Quisiera tener cuadros de mis nietos.