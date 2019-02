Miles de turistas eligen vacacionar en el exterior pero pocos averiguan -sobre todo si viajan a países cercanos- cómo funcionan sus sistemas de salud, una información necesaria para saber si es prioritaria o no la compra de un seguro de viajero: en la región, un día de internación puede costar hasta 2.000 dólares.

Mientras que en algunos países, como Argentina, la salud pública es gratuita para todos, incluidos los extranjeros, los especialistas concluyeron que el sistema y los costos son muy disímiles en cada país, informó la agencia Télam.

Brasil, como Argentina, tiene un sistema de salud pública gratuita y universal, por lo que atiende a todos por igual, sea cual sea la nacionalidad del turista; y en ambos casos, la estructura lo permite.

En cambio, Paraguay si bien tiene salud pública y los argentinos pueden acudir a sus hospitales, según fuentes del consulado de ese país en Buenos Aires, el sistema no tiene el desarrollo que alcanzó Argentina y Brasil y por lo tanto, es probable que haya demoras o no exista la complejidad que se requiere para todos los casos.

Bolivia, donde hasta ahora la gratuidad alcanza los partos y la atención por guardia tanto para los propios bolivianos como para los argentinos que viajan a ese país, tiene un nuevo Sistema Universal de Salud (SUS) que entrará en vigencia el 1 de marzo próximo, informó el consulado boliviano en Buenos Aires.

Pero, a diferencia de Brasil, donde los turistas argentinos reciben la misma calidad de atención que los propios brasileños, Bolivia -que aspira a esa cobertura amplia y universal- tardará un tiempo en desarrollarla, dijo Joaquín Larrabide, investigador de la Fundación Soberanía Sanitaria.

Desde el 20 de febrero, con la promulgación del SUS, Bolivia tiene por delante construir la estructura hospitalaria que hace décadas consiguió Argentina y Brasil. "El concepto es la universalidad y a eso apunta el plan del gobierno de Evo Morales, tras la sanción de la ley", acotó Larrabide.

En cambio, en Chile, Uruguay y Perú la salud pública no es gratuita ya que todos (su propia población y los extranjeros) deben sacar un seguro para resolver sus problemas de salud. Fuentes de la cancillería argentina informaron que "con Chile, que firmó un convenio de reciprocidad con Argentina, los turistas que piden atenderse en el hospital público, por lo general, consiguen un buen servicio y de complejidad, aunque deben costear el seguro".

Con Uruguay "se complica porque los servicios no ofrecen complejidad en muchos lugares y para hacerse atender, el país solicita el carnet de salud".

Según las aseguradoras, para los argentinos que deciden no ir al hospital público cuando viajan a los países de la región (limítrofes o no), los costos de internación superan los 500 dólares por día y por eso es necesario adquirir el seguro aunque muchos cuando viajan "cerca" creen que "nuestro servicio no es tan importante", dijo Diego Barón, director de marketing regional de Universal Assistance.

En Uruguay, un día tiene un costo de 2.000 dólares, al igual que en Brasil; en Chile oscila entre 2.500 y 5.000 dólares, en Colombia, entre 750 y 1.000; y en Perú de 500 a 1.000 dólares diarios, dijo Federico Tarling, director de Servicios de Assist Card Intenacional.

"La gente tiene que tener en claro que la salud es una industria como cualquier otra y no existe en países como Estados Unidos el concepto de hospital gratuito", aclaró Tarling, tras recomendar la adquisición de un seguro antes de viajar.

Según fuentes de la cancillería argentina, en Estados Unidos, una operación de apendicitis puede salir un mínimo de 10.000 dólares, una consulta médica tiene un costo de 350 dólares, una consulta a un especialista, 750 dólares, un diagnóstico por imágenes 1.200 dólares y una ecografía 800 dólares.

En España e Italia, un día de internación puede costar entre 2.000 y 10.000 euros y si un turista extranjero tiene una emergencia es atendido, aunque debe afrontar los costos de internación, según el representante de Universal Assistance.

Mientras que en países centroamericanos y sobre todo el Caribe, los costos hospitalarios son altísimos, con lo cual si alguien toma un crucero y es bajado del barco por una emergencia, los costos se pueden triplicar, informaron desde la cancillería argentina.

No obstante, Costa Rica, "donde atienden y operan gratuitamente a menores de edad, un niño en viaje por ese país fue operado en un hospital público sin costo mientras el sector privado le pedía a la familia 20.000 dólares por la intervención", contó a modo de ejemplo María Alejandra Angio de QTAssist de Miami, con oficina regional para América Latina en Buenos Aires.