Marcelo Marchese: el humor gráfico que viaja por el mundo

Marcelo Marchese es mendocino "de pura cepa" aunque actualmente se define como un artista nómade. El mismo que encuentra sus talleres en diferentes rincones del mundo. Bajo este lema pintó una frase que dice:

No todos los que deambulan están perdidos.

Marcelo recorre diferentes sitios para despertar su imaginación. "En un taller fijo uno termina pintando siempre lo mismo. Te metés en un túnel sin salida, por eso viajo y llevo mi arte conmigo", dijo.

El ilustrador de humor gráfico que trabajo en diarios como La Nación, así como también en revistas como Humor, ganó en dos oportunidades el primer puesto del premio Internacional Caricaturama Show Down.

Marcelo Marchese

Pero, ¿cuál es el hilo conductor de sus obras? ¿Qué lo moviliza? Te lo cuenta a continuación:

¿Autodidacta o estudiado?

Estudié en la Escuela de Bellas Artes totalmente en contra mis padres, porque ellos no querían que me dedicara a esto. Desde chico comencé a dibujar historietas y cuando aprendí las técnicas me dediqué a esto. Pero el dibujo no se aprende acá y menos el de editorial. Se aprende haciendo y viendo.

¿Qué es el arte para vos?

El arte es un medio de vida. Es mi forma de expresión y de comunicación, porque me cuesta hablar.

¿Qué expresás a través de arte?

Yo me comunico a través de imágenes. Eso hago hace 25 años.

Marcelo Marchese

¿Cuándo te diste cuenta que querías vivir del arte?

Cuando me fasciné con la ilustración. Miraba las revistas, los diarios, los libros... Te vas metiendo en ese mundo que te apasiona.

¿Qué sentís cuando pintás?

Siento que tengo una doble vida. Por un lado recibo encargos puntuales y por otro tengo mi obra personal.

¿Cómo te enfrentás a un lienzo blanco?

Trabajo mucho con bocetos. Tengo un proceso: arranco con el boceto en papeles chicos, saco ideas como metáforas llevadas a la pintura.

La búsqueda va detrás del lápiz.

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

Sí. Me extraño, a veces. Más que nada porque a lo largo de mi trayectoria la tecnología fue avanzando y la diferencia es impresionante. Muchas veces recibo encargos y me fascinan las ideas, por eso las convierto en obras más grandes.

Marcelo Marchese

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

Creo que no hice la Universidad de Bellas Artes por eso, porque tenía trabajo desde muy chico con el tema de las ilustraciones.

¿Cuál es tu sueño?

Muchos (risas). Un libro por ejemplo, que de hecho lo estoy haciendo con todos mis trabajos. Eso es muy difícil acá en Mendoza. Exponer de manera individual en Europa, por ejemplo.

¿Te gusta mostrar lo qué hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Me cuesta. Pero trato de hacer una o dos muestras por año. Yo vendo mis obras aunque me cuesta un poco.

¿Qué te inspira?

Me inspira la necesidad de comunicar, de expresarme... Ver también cuál es el alcance expresivo del dibujo. Porque de repente se me ocurre algo y termina siendo otra cosa y se va modificando. El cuadro te va inspirando, pidiendo y en un momento perdés el timón.

La obra no tiene final hasta que no se vende.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

Me ayudó mucha la Sociedad Argentina de Dibujantes. Nos manejamos con un tarifario para equiparar los precios.

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista?

En Mendoza poco, de hecho nunca me aceptaron en Vendimia. Pero tengo premios internacionales y dos nacionales. Por eso entré a trabajar al diario La Nación.

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

Me encantaría ilustrar para libros y editoriales. Literatura intervenida por dibujos y arte. Me encanta eso.

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

Sí. Juan Giménez o Quino, Carlos Alonso. Algún ilustrador de libros. A Van Gogh lo dibujé muchísimo. Es una persona que cambió la historia del arte.