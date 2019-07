Mara Morón: esculturas que profundizan en lo cotidiano

María Ana Morón es la reina de la cerámica. Tanto así que sus piezas tienen un toque de misterio y profundidad en lo cotidiano. ¡Te invitamos a conocerla!

¿Autodidacta o estudiada?

Estudié Diseño Industrial y soy egresada de la Facultad de Artes y Diseño de las Carreras de Cerámica, nunca paro de estudiar, también soy Gestora Cultural y estoy terminando la Maestría en Arte Latinoamericano.

¿Qué es el arte para vos?

El arte es mi modo de vivir, de conectarme con el mundo y comprenderlo. El arte es una forma de comunicación.

Mara Morón.

¿Qué expresa?

En mis obras trato de transmitir equilibrio desde el desequilibrio y belleza desde la inestabilidad, la sorpresa, lo lúdico y anecdótico, principalmente. Tal vez porque ahora sea la “Era de la Experiencia Artística”, multisensorial e instantáneamente eterna.

Frente a la crisis social, humana y de valores. Trato de reflejar sensaciones positivas, principalmente. Creo que suma en estos tiempos y es revolucionario de alguna manera.

Combino, el arte y el diseño, a través del lenguaje de la cerámica y la magia del horno.

¿Cómo nació esta necesidad de expresarte a través del arte?

Nació desde la infancia, por vocación y necesidad como modo de comunicación, no he podido parar de hacer arte. Modelar es lo que más me gusta y la alquimia de la cerámica para mi siempre es atrapante ya que combina lo técnico con lo expresivo del barro.

Mara Morón.

¿Qué sentís cuando hacés escultura?

Que soy yo misma, cada obra es un manifiesto de ese momento.

¿Cómo te enfrentás a un lienzo blanco, a un material sin forma?

Es siempre un desafío en general y modelar generando formas y texturas para después pasar por el proceso de esmaltado y horneado es un reto que me apasiona.

¿Cuál es el primer paso que das en una hoja en blanco?

Hago bocetos o tengo una idea aproximada de lo que voy a hacer, pero por suerte siempre queda mucho por definirse y ahí está lo fascinante también.

Mara Morón.

Cuando mirás esculturas viejas tuyas, ¿te encontrás o ya no?

Sí seguro, aunque hay etapas superadas.

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

Lo he hecho (vivir del arte) desde antes de recibirme, entre la docencia, la venta de arte y de objetos de diseño , las obras públicas y la gestión en arte y sigo trabajando de esto que me gusta tanto.

Mara Morón.

¿Se puede?

Se puede.

¿Cuál es tu sueño?

He cumplido casi todos mis sueños, ahora estoy innovando con tecnologías 3D, manejarlas con maestría ahora es mi meta.

¿Te gusta mostrar lo qué hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Me cuesta horrores porque soy muy tímida. Las redes sociales ayudan a superar ese miedo.

Mara Morón.

¿Qué te inspira?

Todo. Lo cotidiano, la arquitectura, las texturas, sabores, sonidos, lo que leo, los viajes, etc.

¿Qué sentís cuando terminás una obra? ¿Y cuándo la empezás?

En ambas felicidad, en el medio incertidumbre.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

Siempre me es difícil. Les consulto a colegas y referentes, pienso en el tiempo y los materiales, horneadas, etc. Prefiero que las obras circulen y no que estén en mi taller.

Mara Morón.

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista?

Los dos, antes el mendocino principalmente, ahora el arte es otra atracción para el turista, porque creo que hay muy buenos artistas en la provincia y el precio dólar ayuda.

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

Sueño con hacer una gran instalación cerámica recorrible en un museo importante.

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

Una pintura de Sarelli, Un gravado de Víctor Delez, un cuadro de Roberto Azzoni , una escultura de Roberto Rosas, etc. Amo los grandes maestros del arte mendocino.