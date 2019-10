A los 29 años se quedó sin nada y encontró en el furor por las aplicaciones de delivery una oportunidad para salir adelante. Ahora María Paz Ferri tiene 30 y destaca que su trabajo en Pedidos Ya le dio la oportunidad de estar siempre junto a Felipe, su hijo de 5 años, a la vez que la inspiró para abrir su propia parrilla junto a su madre y el resto de su familia.

"Yo antes de trabajar acá trabajaba en el hotel Park Hyatt y tenía un puesto de comidas en el Malvinas Argentinas", cuenta María Paz, vestida con su campera roja de Pedidos Ya y sentada sobre la moto con la cual hace los repartos.

Su historia no es la que suele contarse en las noticias que destacan "emprendimientos exitosos", con personajes que empiezan con intenciones humildes y terminan con millones en una cuenta bancaria. Pero sí es el retrato de una mujer común, madre sobre todo, que dejó atrás los perjuicios del trabajo informal y encontró la forma de progresar con el foco puesto en estar cerca de su familia.

"En el Hyatt yo era camarera pero se me dificultaba mucho porque trabajaba de noche y me quitaba la posibilidad de estar con mi hijo", recuerda la repartidora. Sobre el fracaso de su puesto de comida frente al estadio cuenta que ocurrió por "mala suerte" debido a que las autoridades gubernamentales solamente permitían la instalación food trucks "y en ese momento no me daba para poner un carrito así que busqué otra opción", explica.

Sin embargo, las malas noticias no lograron derribar las esperanzas de María Paz. Por entonces las aplicaciones de delivery que hoy invaden todas las calles de Mendoza recién comenzaban y en noviembre de 2018 logró ser aceptada como repartidora. "Busqué otra opción", dice hoy sobre el momento en que decidió aplicar para el puesto.

Lo sorprendente es que su nuevo empleo le trajo más beneficios de los que había imaginado. "Me posibilitó estar mucho más tiempo con mi hijo", confiesa María Paz y explica cómo logró hacer calzar sus horarios de trabajo con los de entrada y salida de Felipe al jardín de infantes, a punto tal que hasta los compañeros de su hijo la identifican con la empresa para la cual presta servicio. "Entro y dicen 'ahí viene la mamá del Felipe, de Pedidos Ya'", dice.

A la vez, fue el contacto permanente con la aplicación lo que empujó a María Paz a poner la parrilla a la cual ahora dedica sus mayores esfuerzos, ya que mientras observaba cómo en ciertas zonas había buena oferta y demanda de pollos a las brasas, en otros sectores no había presencia de locales que ofrecieran ese producto. Fue así que levantó el negocio junto a su madre en Villa Nueva y ahora aspira a convertirlo en su única fuente de ingresos el año que viene.

