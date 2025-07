Los perros y frío ¿qué hacer si ves uno y cómo ayudan los refugios?

Desde ese espacio han desarrollado una serie de recomendaciones destinadas a quienes quieran colaborar con los perros de vida libre. Mariana explicó que "lo ideal es ofrecer un espacio dentro de la casa, una cochera, un baño, cualquier rincón sirve. En caso de que no puedan darle un lugar dentro, hay que buscar los medios para que estén protegidos, por ejemplo poner ropa de abrigo, colocar cajas de cartón impermeabilizadas con nylon, dentro poner mantas, viruta de madera, etc." Además, subrayó la importancia de secar o cambiar las mantas a diario y de asegurar una alimentación adecuada.

"Le pedimos a la gente que si encuentra un animal que puede estar perdido lo resguarde hasta encontrar a su familia o un hogar temporal, los perros y gatos que no están acostumbrados a vivir en la calle tienen menos posibilidad de sobrevivir en temperaturas extremas ", remarcó Mariana.

Las tareas de asistencia no se detienen. “Las protectoras hemos pasado todo el fin de semana colocando casas, improvisando refugios, dando alimento, haciendo guardias, publicando por lugares de tránsito, etc. Ayudamos cuanto podemos, pero vuelvo a remarcar, necesitamos más compromiso social”, agregó. También recordó que "no existen refugios municipales, somos todos privados" y que los recursos provienen de donaciones particulares y del apoyo de algunas empresas.