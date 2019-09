Llega un curso que promete bajar el coaching "a la realidad" con juegos

Se trata de Points of You, una propuesta nacida en Israel que busca aplicar las reglas de esta disciplina en el día a día para lograr que el aprendizaje de la misma tenga fines prácticos y no se quede en un mero discurso motivacional. El curso estará orientado a coachs, terapeutas, consultores y especializados en manejo de recursos humanos.