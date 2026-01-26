Llega la mayor tormenta geomagnética que impactará en Argentina en 22 años: qué es la llamarada solar X1.9

Organismos internacionales de monitoreo del clima espacial advirtieron sobre el avance de una tormenta geomagnética severa que podría impactar en Argentina en las próximas horas. El evento está asociado a una llamarada solar de clase X1.9 y a una eyección de masa coronal, en un contexto de actividad solar excepcional, comparable al registrado en octubre de 2003.

El fenómeno fue reportado por agencias especializadas en observación solar y clima espacial, entre ellas la NASA , que confirmó que el impacto de la eyección de masa coronal ya produjo efectos visibles en distintas regiones del planeta. Entre ellos se destacó la aparición de auroras en latitudes inusuales y perturbaciones en sistemas tecnológicos sensibles al campo magnético terrestre.

La advertencia también es seguida a nivel local por el Servicio Meteorológico Nacional, que monitorea la evolución del evento a partir de datos globales y regionales. El seguimiento es especialmente relevante para el hemisferio sur, donde las tormentas geomagnéticas pueden tener impactos diferenciados, en particular en áreas cercanas a la Antártida.

Según los reportes técnicos, la tormenta geomagnética alcanzó niveles G4 en la escala geomagnética, lo que la ubica dentro de la categoría de eventos severos. Además, estuvo acompañada por una tormenta de radiación solar S4, un umbral que no se registraba desde hace más de dos décadas. Este dato explica por qué el episodio es considerado el más intenso en 22 años.

Una tormenta geomagnética es una alteración intensa del campo magnético de la Tierra, generada por la interacción entre el viento solar y la magnetosfera, el escudo natural que protege al planeta de la radiación proveniente del Sol. Cuando se produce una eyección de masa coronal dirigida hacia la Tierra, grandes cantidades de plasma y campos magnéticos impactan contra ese escudo.

Ese choque puede inducir corrientes eléctricas tanto en el espacio como en la superficie terrestre. Estas corrientes son las responsables de posibles interferencias en redes eléctricas, sistemas de comunicación, navegación satelital y operaciones aeronáuticas. En eventos extremos, también pueden afectar el funcionamiento de satélites en órbita.

La tormenta solar afectaría las telecomunicaciones el lunes 11 y el martes 12 de octubre. Foto: Hipertextual La tormenta solar afectaría las telecomunicaciones. Foto: Hipertextual

En este caso, la tormenta geomagnética no fue un episodio aislado. Formó parte de una secuencia de erupciones solares originadas en una región activa del Sol caracterizada por un grupo de manchas solares de gran tamaño. Este contexto lleva a los especialistas a no descartar nuevos eventos en los próximos días.

Dónde impactará en Argentina y cuáles son las zonas bajo observación

Para la Argentina, los informes señalan que las zonas más sensibles son el sur del país y las áreas próximas a la Antártida. En esas regiones, las perturbaciones del campo magnético suelen sentirse con mayor intensidad debido a su ubicación en latitudes medias y altas del hemisferio sur.

Entre las posibles consecuencias se encuentran interferencias temporales en sistemas de navegación y comunicaciones, especialmente aquellos que dependen de señales satelitales, como el GPS. El dato resulta clave para la navegación marítima y aérea, ya que embarcaciones privadas, industriales y comerciales podrían experimentar fallas momentáneas en sus sistemas.

Los especialistas estiman que la tormenta geomagnética podría tener su pico de intensidad durante el fin de semana del 31 de enero, aunque la evolución exacta depende de variables solares que se monitorean en tiempo real. Por ese motivo, se recomienda mantener protocolos de respaldo, como el uso de referencias de navegación tradicionales.

Un fenómeno excepcional con antecedentes en 2003

El antecedente más cercano a un evento de esta magnitud se remonta a octubre de 2003, cuando una serie de tormentas solares provocó apagones eléctricos y fallas en satélites en distintas partes del mundo. Aunque en el escenario actual no se anticipan efectos generalizados para la población, los organismos de monitoreo mantienen un seguimiento constante.

Desde la NASA y otras agencias asociadas remarcan que estos episodios evidencian cómo la actividad solar puede incidir de manera directa en la tecnología cotidiana y en infraestructuras críticas. En un mundo cada vez más dependiente de sistemas satelitales y redes eléctricas complejas, el impacto del clima espacial adquiere una relevancia estratégica creciente.

Mientras tanto, las autoridades continúan observando la evolución del fenómeno, con especial atención en el sur argentino, donde las condiciones geomagnéticas podrían ser más intensas en las próximas horas.