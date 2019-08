Le prometió $5.000 a sus empleados si Macri llega al balotaje

Un agricultor de la provincia de Tucumán propuso su propia campaña para que Mauricio Macri logre revertir los malos resultados de las PASO: le ofreció a sus empleados un bono de $ 5.000 si la fórmula de Juntos por el Cambio llega a la segunda vuelta en octubre. Y lo que debió ser una iniciativa interna entre productores, terminó haciéndose público.

“En Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagar un bono de $ 5.000 si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal, es decir, entre el 1 y el 10 de noviembre”, arranca el audio con la propuesta que busca adeptos entre otros productores agropecuarios.

“La gente también está asustada. Yo hoy le transmití a mi personal y lo tomó muy bien, estaban contentos, me dijeron que me van a acompañar. Esto es muy bueno porque ese voto vale por dos, muchachos. Le restamos uno a ellos (a la fórmula peronista) y viene uno para Mauricio. Esto haganló correr boca a boca, no es nada institucional, pero avísenlé a sus vecinos a sus amigos”.

Quien hizo llegar este mensaje se llama Gonzalo Blasco, según confirmó La Gaceta de Tucumán. En 2017 Blasco fue candidato a diputado nacional en la fórmula de Cambiemos en Tucumán. Antes se había desempeñado como presidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), cargo al que renunció por la candidatura legislativa.

“Ya no soy ni dirigente agropecuario ni de Cambiemos, soy simplemente un productor que, como otros, nos vemos amenazados por un (posible) Gobierno que ya supo ser nefastos con nuestro sector”, aclaró el agricultor.

Fuente: Notife.com