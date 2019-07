Le pidieron fotos sin corpiño para un trabajo y su respuesta fue insólita

Una joven se postuló para un trabajo de niñera en Salta, pero el supuesto empleador terminó pidiéndole fotos de sus partes íntimas y ella no solo le respondió con astucia, si no que viralizó el diálogo para escracharlo.

La joven interesada en el empleo le envió un mensaje de Whatsapp, pero el hombre le pidió una foto de sus pechos para ver si le iba a entrar "una pechera de lactancia" para que la mujer de 19 años alimente a su hijo.

El chat entre el "empleador" y la joven que quería ser niñera

Advertida sobre las intenciones del hombre, la joven le preguntó: "¿Con corpiño o sin?". A lo que el supuesto empleador con un: "Sin mami".

Allí la joven le envío la foto de un hombre sin remera y con pechos de un tamaño considerable, acompañada por el siguiente mensaje: "Ahí está. Espero que tu bebé no se atragante con mis pelos porque no me gusta depilarme. Pedazo de pajero".

Además de la sarcástica respuesta, la joven viralizó la conversación para alertar a muchas personas sobre otras que aprovechan las búsquedas laborales para perpetrar acosos.