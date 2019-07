Se difundieron los 10 principales temas musicales con los que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) torturaba a sus prisioneros en la prisión de Guantánamo.

El insólito listado está compuesto por piezas de distintas vertientes musicales y varias de ellas son hits mundiales, yendo desde el death metal hasta canciones infantiles.

El objetivo de este tipo de tortura era generar un shock prolongado a los prisioneros y de esa manera obtener información en menos tiempo.

A continuación compartimos el 'top ten' de la CIA para las torturas:

1. “Fuck Your God” por Deicide

2. El tema de la serie “Barney y sus amigos”

3. “Enter Sandman” por Metallica

4. El tema de “Plaza Sésamo”

5. “Stayin' Alive” por Bee Gees

6. “Dirrty” por Christina Aguilera

7. “Killing in the name” por Rage Against the Machine

8. “American Pie” por Don McLean

9. “Alle Eyez on me” por Tupac

10. “America” por Neil Diamond