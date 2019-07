Ante la falta de políticas de Estado en Argentina, la educación ha sido minimizada y descuidada a lo largo de los años, al punto que no solo se ha reflejado en los bajos niveles de aprendizaje según las evaluaciones nacionales e internacionales y en el problema crónico de los salarios docentes en rojo, sino que además la educación ni siquiera figura como propuestas en todas las plataformas de los precandidatos a presidente, en el que abundan las propuestas no superadoras. ¿Qué "herencia" dejó Cristina Kirchner? ¿Qué hizo Macri (y Alfredo Cornejo en Mendoza) en sus 3 años y medio de gobierno? ¿Cómo está Mendoza por dentro y respecto de otras provincias? ¿Hasta qué punto se logró disminuir el ausentismo con el ítem Aula? ¿Cómo ha impactado en la educación la crisis del 2018 y el aumento de la pobreza? Y otras cuestiones para analizar.

La herencia del último gobierno peronista

¿Qué "educación" dejó Cristina Kirchner tras gobernar 8 años seguidos? En la siguiente imagen interactiva, los datos al pasar el ratón sobre las imágenes:

Ir a la escuela y aprender. Si bien el kirchnerismo ha destacado logros en la "inclusión" y en la mejora presupuestaria, los resultados finalmente fueron los siguientes: sólo la mitad de los alumnos de las escuelas públicas argentinas en 2015 terminó el secundario en forma, apenas el 72% asistía a la escuela inicial y apenas, también, sólo la mitad de los alumnos de 15 años accedió a los aprendizajes indispensables en Lengua (estudios Terce); escuelas con severos problemas de infraestructura, maestros que no tenían suficiente capacitación, y alumnos que aprobaban sin aprender. La Casa Rosada -en el informe El estado del Estado- argumenta que en los ocho años de Cristina Kirchner no existieron evaluaciones de impacto con estándares de calidad en los programas y políticas educativas (las que sí existían tenían un nivel tan bajo de respuestas que ponían en riesgo su confiabilidad).

Los 3 años y medio de Macri

El gobierno destaca la decisión de evaluar el aprendizaje, algo prácticamente relegado en la era K. La contracara de este logro en la calidad de la educación (que en Mendoza se advierte más con los datos de 2018 y 2019), fue el efecto negativo de la devaluación de 2016 y la crisis del 2018, en el que afectó a la población escolarizada más pobre y por otra parte, con la inversión educativa nacional, que cayó un 9% en términos reales entre 2016 y 2018.

Secundario: datos oficiales de Mendoza

Según la Dirección de Educación Secundaria de la provincia de Mendoza, la deserción escolar bajó casi a la mitad: de 1.521 alumnos (2015) a 829 alumnos (2018).También destaca que en el nivel secundario 1.555 alumnos más entre el 2016 y 2018. En 2015 terminaron el ciclo lectivo 62.123 alumnos y en 2018 lo concluyeron 62.819.

Comparando con la gestión anterior, de 180 escuelas secundarias orientadas se pasó a 184 en total; no existía un sistema informático con los datos escolares de docentes y alumnos, con el fin de acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes (como lo es tras la implementación del GEM) y además -a diferencia de la gestión anterior, en el que no participaban todas las escuelas- ahora todas las primarias articulan con todas las escuelas secundarias orientadas y técnicas.

Ausentismo vs ítem Aula

Sobre datos públicos acerca de las licencias tomadas por docentes de los secundarios de la provincia, los difundidos en los informes trimestrales por el Tribunal de Cuentas son incompletos: si bien muestra que bajó el ausentismo respecto del año 2015 (con datos completos de los 4 trimestres), los de 2017 abarca 3 trimestres y 2018, sólo 2 de los 4 trimestres, por lo que no hay forma de evaluar la efectividad del ítem Aula respecto de la reducción del ausentismo,

A continuación, los datos completos:

Los datos del ausentismo docente desde 2008, según el relevo hecho por Tribunal de Cuentas:

Elecciones 2019: las propuestas, pobres y escasas

En la plataforma de Juntos por el Cambio no aparece un apartado específico sobre la política educativa; el Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no hace énfasis en la calidad educativa, siendo que éste fue el punto más crítico tras los 8 años de presidencia de Cristina Kirchner; la izquierda prácticamente repite la misma receta de siempre sin explicar cómo lo va a financiar; el partido "celeste" de Gómez Centurión destaca el "no" a la ideología de género en las escuelas, en la educación sexual integral y la fórmula Espert - Rosales, entre otros, propone becar a los mejores alumnos y escuela primaria gratis también en el sector privado.

Ninguno brinda con claridad una solución al problema salarial docente que sea efectiva y posible de llevar a cabo.

Pasar el ratón sobre las boletas para conocer qué proponen estas fórmulas en educación:

Lo que va a determinar el voto de muchos: la Educación Sexual Integral

Por primera vez la educación va a ser el motivo de decisión del voto de muchos argentinos:. Y será sobre la perspectiva (o ideología) de género en los programas de educación sexual integral:

Clic para conocer en detalle las dos ESI en debate

Están los que quieren una educación sexual laica en todos los colegios (estatales y privados) por igual, con todos los conceptos de la perspectiva (o ideología) de género. Se trata de un programa que impide a los colegios confesionales brindar una educación sexual con criterio trascendente, es decir, que vaya más allá de lo que es estrictamente educación sexual (prevención de embarazos, derecho al placer sexual y respeto por la diversidad, entre otros) ya que proponen una educación sexual que también apunte a conocer y aceptar el propio cuerpo y autogobernarse, colaborando en la integración armónica de su personalidad.

El impacto de la pobreza en la educación

Fuente: INDEC

En la actualidad, entre 2 y 3 de cada 10 ( 23%) chicos y las chicas de entre 3 y 24 años está afuera del sistema educativo y ese porcentaje, sobre todo, está ubicado en los hogares de la estratificación más baja, destaca el informe El acceso a la educación. ¿Cómo impacta la pobreza? de la Universidad Pedagógica Nacional (Unipe).

Del total de la población que asiste a un establecimiento ducativo proveniente de hogares en situación crítica y vulnerable, el 83% lo hace en escuelas públicas. Y también resulta evidente que salvo en el segmento que va de los 6 a 14 años (donde es parejo en todos los estratos sociales), el acceso escolar difiere notablemente según la condición social.

Comparado con el resto de las regiones del país, Cuyo presenta el nivel más bajo de asistencia a la escuela de las personas entre 18 y 24 años de estrato social crítico (entre 2 y 3 de cada 10 jóvenes de este sector social están escolarizados):