La periodista agredida por un cronista de C5N dio su versión de lo ocurrido

La periodista mendocina Laura Rez Masud dio su versión sobre la agresión sufrida ayer en el búnker del Frente Elegí por parte del periodista de C5N Bernardo Magnano y contó que luego de que se viralizara lo ocurrido la llamó para disculparse.

"No podía reaccionar. Quería hacer el cierre después de la conferencia de Anabel Fernández Sagasti y me quedé sin palabras por lo que había sucedido", explicó Rez Masud en el programa Viva la mañana de Canal 9 Televida.

Y agregó: "Nunca había vivido una situación de esa falta de respeto. Hay que reflexionar sobre el respeto y la educación que debemos tener".

Quiero pedir disculpas públicamente a @laurarezmasud por el lamentable espisodio de esta noche, no fue mi intención tener ninguna actitud violenta, y si de hecho la hubo fue realmente involuntaria. Acabo de llamar a Laura para manifestarle mi voluntad de pedirle perdón... — Bernardo Magnago (@bernardomagnago) September 30, 2019

La periodista mendocina confirmó que, luego de que se viralizara la agresión, el periodista de C5N se comunicó con ella para pedirle disculpas. "Era lo que esperaba que sucediera en el búnker, pero no pasó a pesar de que estuvimos varios minutos en el mismo lugar. Después de que se viralizó lo sucedido me llamó y me pidió disculpas".

Muchas gracias a todos por los mensajes y la preocupación. Años llevo trabajado y nunca me toco pasar por una situación tan incómoda como la de hoy. Ojalá sigamos reflexionando y entendiendo que el respeto y educación son la base de todo. — Laura Rez Masud (@laurarezmasud) September 30, 2019

Y cerró: "Quiero agradecer a toda la gente que me brindó su apoyo en redes sociales".