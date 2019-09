La lección del sindicalista: "Que los alumnos aprendan a luchar es más importante que saber la raíz cuadrada"

En diálogo con el Diario Chubut, el representante gremial de los docentes, Santiago Goodman, advirtió que "está claro que vamos a seguir de paro mientras se siga profundizando la crisis. No se puede volver a clases sin salario, sin obra social ni infraestructura y paritarias incumplidas... ¿De qué carajo me hablan que se puede volver a clases? ¡Que no mientan más!".

Respecto de los días que se pierden de clases, el secretario general de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut dio una respuesta que no es casualidad que termine como título de la nota: "No se pierde el año, quédense tranquilos que todos los compañeros. Y los estudiantes van a aprender a luchar, que es muchísimo más importante que saber la raíz cuadrada de un montón de cosas".