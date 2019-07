La empresa envía un colectivo con familiares a Tucumán

Familiares de víctimas de la tragedia del colectivo en Tucumán tendrán a disposición un colectivo esta tarde para viajar al lugar.

El cartel informativo sobre el viaje para los familiares.

La empresa de viajes “Merval”, la cual contrató el colectivo de la empresa “Destino Cero” para llevar al contingente a las Termas de Río Hondo, habilitará un micro para trasladar a quienes necesiten del servicio para acompañar a heridos y realizar gestiones en el caso de fallecidos.

Sin embargo los familiares en el lugar cuestionaron la falta de información respecto de los afectados y su situación. "Nos dijeron que puede viajar uno por familia, pero no tenemos inforamción; (allá) están mojados, no tienen ropa y no tenemos información de de heridos ni fallecidos", señaló una mujer a MDZ en el lugar. En este sentido expresó la angustia porque "los familiares viajan sin saber con qué se van a encontrar".

En la puerta de la empresa de turismo de calle Las Heras al 599 se vivían momentos de tensión con los familiares esta tarde. Exigían la lista de víctimas pero la empresa señaló que la fiscalía es la encargada de dar los datos oficiales.

También dijeron que darán su versión de los hechos una vez que logren hablar con los choferes.

En el lugar del vuelco fallecieron 13 personas y 46 resultaron heridas. Más tarde dos heridos murieron en el hospital y elevaron el número de fallecidos a 15. Tres pasajeros, en tanto, permanecen en grave estado.