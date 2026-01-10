La ciudad turística que se quedó sin agua en plena temporada y con su lago lleno

Villa Carlos Paz atraviesa una de las crisis hídricas más graves de los últimos años, justo en pleno pico de la temporada de verano . La creciente del río San Antonio del pasado jueves provocó el taponamiento de la captación de agua en la planta potabilizadora de Cuesta Blanca , dejando a amplios sectores de la ciudad y la zona sur de Punilla sin suministro.

La situación es paradójica: el lago San Roque se encuentra a tope, incluso por encima del vertedero, pero miles de vecinos, turistas y comerciantes no tienen agua en sus canillas. Desde la Subsecretaría de Agua y Saneamiento del municipio de Carlos Paz confirmaron que los sedimentos, troncos y materiales arrastrados por la creciente obstruyeron los conductos que alimentan la planta potabilizadora.

“La situación es muy crítica. El equipo técnico, junto a Bomberos y el DUAR, trabajan para desobstruir el canal pero hasta que baje el nivel del río no lo pueden hacer porque sería un riesgo para la vida humana”, explicó Natalia Lenci, vocera del área municipal.

El impacto se siente en toda la ciudad: hay barrios sin servicio, otros con muy baja presión y sectores donde el agua llega con alto grado de turbiedad, incluso en zonas céntricas. Comercios gastronómicos debieron recurrir a camiones cisterna para poder seguir funcionando y algunos directamente cerraron sus puertas.

Es el caso de la sucursal de McDonald’s de Carlos Paz que permanece cerrada desde el viernes por falta total de agua, una imagen que se repite en comercios chicos, peluquerías y lavaderos en uno de los fines de semana más fuerte de enero.

comunicado de la municipalidad

Ante la emergencia, el municipio y los Bomberos Voluntarios desplegaron camiones cisterna de manera gratuita, priorizando geriátricos, comercios esenciales y casos urgentes. Sin embargo, la demanda supera la capacidad operativa y muchos vecinos y comerciantes comenzaron a contratar servicios privados.

Según testimonios recogidos en el centro, una carga puede costar hasta 100 mil pesos, según informó el portal local Carlos Paz Vivo, con agua tomada directamente del río, no potable, pero indispensable para baños y cocinas.

Desde Bomberos aclararon que no cobran por el servicio y pidieron no saturar los pedidos si aún hay reservas domiciliarias disponibles.

Crisis regional en el sur de Punilla

El problema no afecta solo a Carlos Paz. La captación de Cuesta Blanca abastece a varias localidades del sur de Punilla, como San Antonio de Arredondo, donde ya se reportan baja presión y restricciones.

Lenci insistió en el uso racional del agua, especialmente en un contexto de alta ocupación turística. “El consumo es muy elevado y no somos los únicos que dependemos de este sistema. Si el tanque dura más de 24 horas con consumo racional, estamos ayudando a todos”, remarcó.

Aún ante la protesta y malestar de vecinos, hoteleros y comerciantes, las autoridades evitaron dar plazos para la normalización. “Hasta que no baje el río no podemos evaluar el grado real de obstrucción”, señalaron desde el área técnica. Mientras tanto, el municipio mantiene líneas telefónicas y de WhatsApp para asistencia y promete informar cada avance, aunque hay horarios donde la línea se encuentra colapsada.

La crisis llega en el peor momento para el principal destino turístico de Córdoba, con miles de visitantes y una infraestructura puesta al límite.