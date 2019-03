La Ciudad se suma al Día Mundial del Síndrome de Down

La Municipalidad de Mendoza y ADOM (Asociación Down Mendoza), formada por padres de hijos con síndrome de down, conmemorarán, en forma conjunta, el Día Internacional del Síndrome de Down. Será el próximo jueves, de 18 a 21, en la Nave Cultural.

El evento contará con ballets inclusivos de Andrea Chacón y de Thadi, a cargo de Andrés Garbin, una pequeña presentación de los jóvenes de ADAEF Maipú. También estará el “Escuadrón de la Alegría” y bandas musicales que darán cierre a esta celebración. En la ocasión se presentará el Calendario 2019.

También se podrá disfrutar de la muestra de fotografías de los calendarios anteriores y del actual. En el exterior de la Nave se colocarán livings y stands con información de diversas instituciones respecto del Síndrome de Down en distintas áreas según su interés (salud, legales, educación, laboral, recreación, vida adulta independiente, estimulación temprana).

Contención y asesoramiento

ADOM es una entidad sin fines de lucro y tiene como objetivo principal, brindar asesoramiento, contención e información a familias de personas con síndrome de down, así como también a la sociedad en general desde las diversas áreas para que estén realmente incluidos en todos los ámbitos (educativo, recreativo, laboral, etc).

Esta ONG busca ser un puente que genere nuevas oportunidades para que las personas con trisomía 21 puedan tener una vida adulta independiente.

Se invita a todos a asistir con medias dispares que simbolizan la belleza de la diversidad, buscando sensibilizar sobre la inclusión, el respeto mutuo, la aceptación y valorar las diferencias.