La academia de Eli Conte: una mendocina dedicada a la danza

Al hablar del mundo de la danza en Mendoza, ella ya es un clásico. Desde pequeña. la danza fue para Eli Conte una pasión, y eso la llevó a ser reconocida en el ámbito local, nacional e internacional. Incluso hasta la TV la tuvo en sus huestes, participando como coach en el "Bailando Kids" de Marcelo Tinelli en ShowMatch, siendo coreógrafa de varios programas de televisión, desempeñándose como jurado en certámenes de danza, ideando y trabajando como organizadora de importantes desfiles de moda y eventos privados. Se transformó además en la directora del International Weekend Dance, certamen de danza en donde participan bailarines de todo el país, Chile, Uruguay, Brasil.

A traves de los años, Eli ha seguido capacitándose con grandes profesionales de la danza en distintos países: en New York fue alumna en la escuela 'Steps on Broadway', tomando clases de clásico, contemporáneo, jazz, street, hip hop. También pasó por Orlando Disney World, estudiando con Mia Michaels, Keri Legrand, Jeff Amsdem, Maery Dew, Derrik Schrader, Colby Shinn, Tony Bellissimo y Tiffany Meaher. Es de destacar su formación con Laura Fremont -coreógrafa de Celine Dion- y con Tyler Mark -coreógrafo del Cirque du Soleil-. En Chile, se enriqueció también de la sapiencia de Osvaldo Montil, coreógrafo del festival de Viña del Mar y director de la escuela de danza Sergio Valero.

¿Por qué se trata de una de las escuelas de danza más consolidadas de Mendoza?

"Para muestra, basta un botón", decían nuestras abuelas. Antes de charlar con Eli, nos encontramos en la puerta con Pilar, una mamá que hace años envía a sus hijas a su academia. "Mis hijas asisten a la academia de Eli Conte desde muy chicas. Elegí este espacio de arte por el profesionalismo que tiene Eli: además les inculca disciplina y responsabilidad. Eli es una persona maravillosa, que se involucra a pleno con alumnas. No solo les enseña a bailar sino a disfrutar de lo que hacen. Tienen un grupo hermoso, comparten, viajan, se emocionan", nos cuenta cuando le preguntamos por qué eligió el lugar.

"La verdad estoy muy contenta, porque Eli saca lo mejor de nuestras hijas en el escenario. Me nace además un sentimiento de agradecimiento por todos estos años de cariño hacia mis hijas", cierra Pilar.

Un grupo de alumnas junto a sus padres, en la escuela de Eli.

Una mendocina apasionada por la danza

"Somos una escuela de danza que funciona desde hace más de 20 años en Mendoza, con un reconocimiento a nivel provincial, nacional e internacional. Puedo contarte que somos formadores de bailarinas desde los 4 años de edad en adelante. Las chicas tienen clases de distintas modalidades todos los días de la semana", comienza contándonos Eli Conte.

"Las clases se dictan desde el mes de marzo a diciembre, en donde se finaliza cada ciclo lectivo con la presentación de un show a cargo de todas las alumnas que asistieron durante todo el año en teatros de Mendoza, de ésta manera todos los familiares y publico en general pueda apreciar la evolución de las chicas".

Un video imperdible que muestra el trabajo de la escuela de danzas de Eli Conte pic.twitter.com/R86BNvLYd1 — MDZ Sociales (@mdz_sociales) 11 de noviembre de 2019

Cuando le preguntamos a Eli uno de los secretos del éxito de su academia, no duda en explicarnos que "cada alumna que ingresa a la academia tiene diseñado grupos dependiendo el nivel y la edad. Pueden ingresar alumnas mayores de edad que nunca hayan tomado clases o vengan de otras academias. Se las evalua y de esa manera se suma al grupo más acorde a sus conocimientos y destrezas: puede ser principiante, intermedia o avanzada. Es muy importante la personalización y estar bien atentos a las características y evolución de cada alumna. Ofrecemos también clases abiertas para varones y mujeres, niños, adolescentes y adultos que quieren bailar y no competir. ¡Hasta trabajamos comedia musical, y recreamos adaptaciones libres de comedias de Broadway!".

Las competencias, las copas, los reconocimientos

Un apartado que no podemos dejar de destacar es la contribución que Eli Conte ha hecho a nuestra provincia en materia de descubrimiento de talentos en la danza, y de catapulta de jóvenes a premios y trofeos impresionantes.

"Tenemos grupos de competición a partir de los 5 años de edad en adelante. Los grupos de competición infantiles, juveniles y adultos se han destacado durante 23 años participando y compitiendo en certámenes de danza nacionales e internacionales. Este año se obtuvieron los mejores resultados en 'Danzamérica' -una competencia de danza en donde participan ballets de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y toda Argentina-, que es el más importante de Sudamérica", dice orgullosa la profesional.

"Logramos los primeros puestos: premio a la mejor institución, premio a los mejores vestuarios de todo el certamen y beca para participar del certamen Mussa que se realizará en México, concretamente en Playa del Carmen, en el mes de mayo del 2020. ¡Un 2019 súper exitoso!", dice la Conte, jubilosa.

"Es muy emocionante haber ganado y haber podido representar a la provincia de Mendoza en los primeros lugares de este prestigioso certamen. También hemos participado en EE.UU obteniendo excelente resultados y llevando nuestro malambo fusión junto a ritmos como el jazz, tango, street, etc. Ya puedo decir que hemos tenido un 2019 provechoso y con un balance por demás positivo", afirma Eli.

En resumen: si querés bailar, este es el lugar. No importa la edad, porque en la academia de Eli Conte podés encontrar el ritmo que te guste, ya sea para hacerlo de modo competitivo o no. Aquí se destierra todo tipo de prejuicios: desde muy chiquitas se puede bailar, y no hay límites etarios.

La data importante

El 15 de diciembre a las 17 hs. en el Teatro Mendoza de Ciudad se realizará la gala de fin de año.

Para contactarse con Eli, podés hacerlo a través de sus redes sociales:

Instagram: @eli.conte1

Facebook: Eli Conte

Celular: 2613031048.