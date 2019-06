El escenario fue la Cumbre Global de Discapacidad 2019. Allí las primeras damas: Juliana Awada de Argentina y Michelle Bolsonaro de Brasil sorprendieron con la elección de sus outfits marcando estilos totalmente diferentes, pero acertados para la ocasión.

Si de colores se trata, Awada optó por el negro con accesorios en rojo y Bolsonaro el gris con accesorios en color negro.

Juliana Awada

Juliana eligió un vestido liviano a través del cual marcó su cintura. Se trata de la clásica combinación black and white con estampa de estrellas, ruedo irregular, mangas 3/4 y cuello a la base. Para cortar eligió accesorios en color rojo. Make up no make up (tendencia que pisa fuerte) y su clásico medio recogido.

Michelle Bolsonaro

La brasileña se lució con un tapado kimono con cuello doble aviador en estampado Príncipe de Gales con dibujos más grandes, de corte recto sostenido por un cinturón dejando ver el vestido negro debajo. A su vez, elevó su flequillo como jopo. El maquillaje también fue sobrio, ideal para el día.