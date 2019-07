Juan Carr: "Hicimos 36 grandes campañas solidarias y nunca hubo este nivel de respuesta"

El referente de la Red Solidaria, Juan Carr, expresó hoy que "de 36 campañas grandes que hicimos, nunca hubo este nivel de respuesta en todo el país" y anunció que River continuará recibiendo donaciones para las personas en situación de calle.

En tanto, desde mañana al mediodía organizaciones sociales instalarán una "carpa refugio" frente al Obelisco.

"La respuesta fue inédita, no sólo por la cantidad sino por el amor con que las personas se acercaban, el estado de las cosas que donaban, la forma en la que las trajeron. No podemos decir que estamos felices porque ojalá no tuviéramos que hacer esto; pero sí nos emocionó mucho la solidaridad que podemos expresar", señaló Juan Carr.

Este año tuvimos cinco muertes en un período muy breve por lo que salimos más que fuerte que nunca a impulsar la campaña. Y la actitud de River de abrir sus puertas para el pernocte, generó un efecto sobre todos los clubes que rápidamente se sumaron".

El responsable de la Red Solidaria informó que durante los cuatro días que hubo actividad en River pasaron unas 740 personas aunque, aclaró que "no todas se quedaron a dormir".

"Ahora lo que continúa en River es la colecta de frazadas, abrigos, pañales y elementos de higiene personal que podrán acercarse cualquier día de la semana en cualquier horario, en tanto el pernocte lo definiremos en caso de que las temperaturas vuelvan a estar por debajo de los cinco grados", describió.

Todos por el "frío cero"

Durante estos últimos días, más de 20 clubes participaron de la campaña de Frío Cero de la Red Solidaria recibiendo donaciones, abriendo sus puertas con meriendas y cenas e incluso habilitando espacios para pernocte.

Vélez, donde ayer pasaron más de 300 personas; Huracán; San Lorenzo; Racing; Ferrocarril Oeste, Lomas; Temperley; Banfield; Lanús; Estudiantes de Caseros: Platense; Gimnasia de Jujuy; Huracán Las Heras (Mendoza); San Martín y Atlético Tucumán; Gimnasia y Estudiantes de La Plata; Morón; Los Andes; Huracán y el Club Atlético Posadas son algunos de ellos.

En muchos de estos clubes, las colectas y las cenas calientes continúan hasta mañana.

Por su parte, Proyecto 7, MP La Dignidad, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), anunciaron que mañana al mediodía instalarán una "carpa refugio" en el Obelisco.

La carpa, que es la primera vez que se instala de parte de estas organizaciones, tendrá capacidad para albergar a 80 personas y ofrecerá comida, además de contar médicos, psicólogos y trabajadores sociales para asistir a las personas que se acerquen.

Estas organizaciones fueron las coordinadoras del Censo Popular de Personas en Situación de Calle realizado en abril pasado y cuyos datos preliminares, presentados el viernes pasado, arrojaron que hay unas 7.251 personas en situación de calles en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que las cifras oficiales indican que son 1.146.

Según el relevamiento, 802 personas afirmaron que se encuentran en situación de calle por la pérdida del empleo y 550 por incapacidad de costear una vivienda.