Jóvenes aprovecharon la Legislatura para denunciar abusos

Ayer se realizó la Asamblea por la Equidad en la Legislatura y esta vez los jóvenes fueron los protagonistas. El recinto fue copado por alumnos de distintas escuelas de Mendoza, quienes presentaron sus opiniones y proyectos para mejorar la equidad entre el hombre y la mujer. Pero además, el espacio fue aprovechado para revelar la situación que viven muchos jóvenes de la provincia que han sido y son víctimas de violencia física y sexual.

Fue lo que ocurrió con dos de los expositores que aprovecharon la banca para contar su historia y denunciar que fueron víctima de violencia y que hay otros casos similares que son silenciados. "He venido para apoyar a la mujer y hombre que están pasando por violencia y no se animan a hablar por miedo o porque los están amenazando", dijo una de las jóvenes. "Cuando tenía entre 10 y 11 años alguien intentó violarme y me tocaban mientras dormía. Después de pasar todo eso me costó mucho seguir con mi vida y tener confianza con las personas", relató.

El testimonio de la adolescente conmocionó a los presentes. Pero ella lo tomó de manera propositiva. "Llegué a la escuela y ellos me ayudaron apoyándome cuando más lo necesité, con un abrazo. Me sentí acompañada. No por mi familia, sino por otras personas de afuera. Me siento respetada siendo yo misma. Estaría bueno que haya un presupuesto en la escuela para que haya ayuda para que haya profesionales que ayuden por la violencia. Para que los niños puedan hablar y no se echen la culpa ellos. Para que los chicos que están viviendo eso no se queden callados, que hablen", pidió la mujer

Luego fue el turno de un alumno de otra escuela secundaria que también denunció haber sido víctima de violencia, en ese caso dentro de hogares del Estado. "Cuando tenía 8 años y me tocó vivir una etapa muy dura de mi vida porque me alejaron de mi familia y me dejaron en un hogar de la Dinaf por 13 años. Me tocó estar en lugares donde no quería estar. Me tocó ser víctima de violencia. Me pegaban chicos más grandes, me hacían llorar y abusaron físicamente", denunció.

El joven también logró salir adelante gracias al apoyo recibido en su escuela y pidió ayuda para los jóvenes que actualmente sufren situaciones similares. "Con el pasar del tiempo supe superarlo. No me olvidé de todo y me cuesta tener confianza. He conocido muchos hogares de la Dinaf, en donde conocí a unhogar de chicas a las que les tocó sufrir abusos y violaciones. Me siento orgulloso de ellas porque a pesar de todo salen adelante y le ponen todas las ganas de vivir. Me gustaría que haya talleres para ayudar a los chicos a salir adelante y ser alguien el día de mañana", dijo.

No es la primera vez que se aprovecha el espacio legislativo para denunciar situaciones similares. Un caso extremo fue lo ocurrido con los abusos ocurridos en el Instituto Próvolo. Fue en la Legislatura donde se expresaron las primeras denuncias, que luego fueron derivadas a la justicia.

En el caso de los alumnos por ahora solo quedó el registro testimonial.

Decenas de jóvenes de toda la provincia presentaron sus propuestas.

Las jornadas

Cada año en la Legislatura de Mendoza se realiza la Asamblea por la Equidad, en el marco de la lucha por la equidad de género y el respeto a la diversidad y en conmemoración el Día Internacional de la Mujer. Son instancias orientadas a la participación de la ciudadanía, ofreciendo un ámbito propicio para la discusión, reflexión y el desarrollo de propuestas que promuevan, dentro de nuestra sociedad.

El encuentro estuvo a cargo del programa Legislatura Joven desde el Poder Legislativo, junto a los Poderes Ejecutivo, Judicial de Mendoza y se desarrolló en el recinto de Sesiones de la Legislatura Provincial.